Елена Яковлева рассказала, как смирилась с татуировками сына на лице

Российская актриса Елена Яковлева в интервью Надежде Стрелец призналась, что давно смирилась с необузданной страстью своего сына Дениса Шальных к татуировкам, сообщает Life.ru. Мужчине исполнилось 33 года, и все его тело покрыто тату, некоторые «украшают» даже его лицо.
По словам Яковлевой, сын впервые пошел в тату-салон в 11 классе — он сильно переживал из-за смерти питомца и решил увековечить его изображением на теле. Но на одной картинке молодой человек не остановился, а начал набивать тату при каждом удобном случае. Яковлева тяжело переживала подобное увлечение сына, пока он сам не успокоил ее.
«Он сказал: “Мам, я не пью, не курю, наркотиками не увлекаюсь. Пусть это будет моя такая…”» — вспоминает актриса.
Когда место на теле закончилось, Денис начал использовать под татуировки собственное лицо. По словам Яковлевой, вскоре он понял, что это было ошибочное решение, но сведение изображений оказалось тяжелым — кожа на лице очень чувствительная и могут остаться шрамы. Тогда Денис решил оставить все, как есть, и продолжил наслаждаться жизнью.
Знаменитость уверена, что у нее прекрасные отношения с сыном. Она рассказала, что постоянно созванивается с ним, они могут долго болтать и доверять друг другу секреты, а также ее сын постоянно напоминает ей о том, что любит ее.
