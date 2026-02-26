Елена Яковлева рассказала, как смирилась с татуировками сына на лице

По словам Яковлевой, сын впервые пошел в тату-салон в 11 классе — он сильно переживал из-за смерти питомца и решил увековечить его изображением на теле. Но на одной картинке молодой человек не остановился, а начал набивать тату при каждом удобном случае. Яковлева тяжело переживала подобное увлечение сына, пока он сам не успокоил ее.