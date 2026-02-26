Умерший актер Довжик из «Бригады» был звонарем в церкви

Актер Владимир Довжик умер на 58 году жизни. О его необычных увлечениях aif.ru рассказал его друг Михаил Седельников.
«Володя был творческим человеком и старался быть хорошим христианином. Он был звонарем и умел заставить грубый холодный металл петь голосом. Такого звонаря долго не будет в Москве. Он режиссировал колоколами, это был музыкальный духовный спектакль, во славу Божию. Это был христианин, который в театре жил и работал, в кино играл роли, а в храме срывались все маски и это был неподдельный характер», — поделился Седельников.
Еще одним увлечением Довжика была театральная история Москвы.
«Он мог часами гулять по Москве, рассказывая театральные истории, не небылицы, а именно истории, потом дать наводку и сказать — у тебя две недели, чтобы подготовить экскурсию на эту тему. Он мог с жутким давлением и мигренью приехать на прогон экскурсии, отгулять первую часть, дать свой комментарий, срежессировать дальнейший маршрут и удовлетворившись, что он сделал это, и теперь все будет хорошо, уезжал домой. Он был большим ребенком с огромным любящим сердцем. Володя с легкостью делился бесценной информацией, когда мы гуляли по Москве, когда спускались с его колокольни и шли по Чистым прудам. Он умел вдохновить и дать направление в поиске информации», — отметил собеседник издания.
Седельников подчеркнул, что его друг был честным максималистом, любил быть щедрым.
«Его откровенность всегда иногда пугала своим максимализмом, но открытость и честность, и желание правды и справедливости объясняли его пылкость и горячность в словах. Он любил быть щедрым и обижался, когда от доброты отказывались. Не любил когда его просто терпели, если он был не к месту, то надо было сказать об этом. Он не любил быть неудобным. У Владыки Питирима есть книга “Русь уходящая”. Про Володю можно сказать, что он — Москва театральная уходящая», — добавил Седельников.
Владимир Довжик скончался 24 февраля после недели в реанимации. Причиной смерти стал инсульт.
Актер получил широкую известность после съемок в культовом сериале «Бригада», проектах «Склифосовский», «Балабол», «Оса». Всего на его счету более 100 проектов, среди которых «След», «Интерны», «Исцеление», «Московская борзая», «Людмила Гурченко», «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш» и другие.