Умерший актер Довжик из «Бригады» был звонарем в церкви

«Он мог часами гулять по Москве, рассказывая театральные истории, не небылицы, а именно истории, потом дать наводку и сказать — у тебя две недели, чтобы подготовить экскурсию на эту тему. Он мог с жутким давлением и мигренью приехать на прогон экскурсии, отгулять первую часть, дать свой комментарий, срежессировать дальнейший маршрут и удовлетворившись, что он сделал это, и теперь все будет хорошо, уезжал домой. Он был большим ребенком с огромным любящим сердцем. Володя с легкостью делился бесценной информацией, когда мы гуляли по Москве, когда спускались с его колокольни и шли по Чистым прудам. Он умел вдохновить и дать направление в поиске информации», — отметил собеседник издания.