Джессика Альба прилетела с 14-летней дочерью в Милан на модный показ

Актриса Джессика Альба появилась на модном показе с 14-летней дочерью

Актриса Джессика Альба прилетела в Милан с 14-летней дочерью.

Джессика Альба с дочерью
Джессика Альба с дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская звезда посетила с Хэвен-Гарнер показ новой коллекции от бренда Fendi в рамках Недели моды. Артистка поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Подписчики знаменитости отметили, что девочка повзрослела и стала больше похожа на свою мать.

Ранее Джессику Альбу в бикини сняли с новым возлюбленным.