Джессика Альба прилетела с 14-летней дочерью в Милан на модный показ

Актриса Джессика Альба прилетела в Милан с 14-летней дочерью.
Голливудская звезда посетила с Хэвен-Гарнер показ новой коллекции от бренда Fendi в рамках Недели моды. Артистка поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Подписчики знаменитости отметили, что девочка повзрослела и стала больше похожа на свою мать.
