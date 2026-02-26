Саат официально дебютировала в качестве певицы, представив клип на песню CapitaliZoo, съемки которого прошли в Лос-Анджелесе. Проект был реализован при активной поддержке ее супруга — музыканта и продюсера Кенана Догулу. По словам актрисы, композиция стала для нее формой протеста против «невидимых клеток», в которых живет современный человек, а также попыткой напомнить о свободе и мудрости внутреннего ребенка.