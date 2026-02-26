Кинематограф Турции уже давно вышел за рамки национального рынка и превратился в мощный экспортный бренд. Сериалы собирают многомиллионную аудиторию по всему миру, актеры становятся международными звездами, а каждая премьера обсуждается так же горячо, как громкие фестивальные показы. За красивой картинкой, высокими рейтингами и роскошными декорациями стоит индустрия, которая работает на пределе возможностей.
Но пока зрители следят за развитием экранных историй, за кулисами кипят страсти, способные затмить любой сценарий. На съемочных площадках вспыхивают конфликты, проекты терпят болезненные неудачи, а звезды турдизи сталкиваются с жесткой критикой и личными кризисами — порой куда драматичнее, чем судьбы их персонажей.
В этом материале мы собрали самые обсуждаемые новости турдизи и рассказываем, что на самом деле происходило в турецком шоу-бизнесе в феврале 2026 года.
Победы на Берлинском кинофестивале
Февраль 2026 года стал по-настоящему триумфальным для турецкого кино на международной арене. На Берлинском кинофестивале сразу несколько проектов из Турции громко заявили о себе, подтвердив высокий статус национального кинематографа.
Главной сенсацией Берлинского кинофестиваля стала картина режиссера Илькера Чатака «Желтые письма», удостоенная высшей награды — «Золотого медведя». Эта победа вошла в историю и вызвала широкий резонанс в профессиональной среде. Особое внимание публики и журналистов привлекло появление исполнительницы главной женской роли Озгю Намаль. На Берлинском кинофестивале актриса присутствовала в статусе почетной гостьи и стала одной из самых стильных участниц мероприятия. Еще одним турецкая кинолента, «Освобождение», была отмечена Гран-при жюри и удостоена «Серебряного медведя».
Два престижных приза, полученные турецкими кинолентами на Берлинском кинофестивале, стали убедительным доказательством того, что турецкие кинематографисты уверенно закрепились в числе лидеров мирового кинопроцесса.
6 часов слез Ибрагима Челиккола
Мало кто может представить себе многочасовой плач без пауз и перерывов — даже в жизни такое реализовать сложно, не говоря уже о съемочной площадке. Однако Ибрагим Челиккол в очередной раз доказал, что для настоящего профессионала границы выносливости практически не существуют.
В феврале 2026 года зрителей ждет премьера нового сериала «Доктор в другой жизни», вокруг которого страсти разгорелись задолго до первого эфира. Актер исполняет роль доктора Инана Курала — успешного врача, пережившего вооруженное нападение и очнувшегося в больнице с полной потерей памяти. Герой забывает 12 лет собственной жизни, в том числе отношения с возлюбленной Элиф, и вынужден буквально собирать себя заново.
В сеть просочились кадры со съемок, которые произвели на поклонников сильное впечатление. В один из съемочных дней Челиккол плакал на протяжении шести часов подряд. По словам очевидцев, актер сознательно не выходил из образа, проживая боль своего персонажа так, словно она была его собственной.
Дополнительным поводом для обсуждений стала и смена партнерши по проекту: изначально главную женскую роль должна была исполнить Алина Боз, однако незадолго до начала съемок она покинула каст. В итоге экранной возлюбленной героя стала Сыла Тюркоглу, и зрителям теперь особенно интересно, как сложится их экранный дуэт.
Неудачный музыкальный дебют Берен Саат
Самым обсуждаемым и противоречивым событием февраля стал неожиданный шаг Берен Саат, хорошо знакомой зрителям по сериалам «Запретная любовь» и «Без вины вноватая». Актриса решила выйти за рамки привычного амплуа и попробовать себя в музыкальной индустрии.
Саат официально дебютировала в качестве певицы, представив клип на песню CapitaliZoo, съемки которого прошли в Лос-Анджелесе. Проект был реализован при активной поддержке ее супруга — музыканта и продюсера Кенана Догулу. По словам актрисы, композиция стала для нее формой протеста против «невидимых клеток», в которых живет современный человек, а также попыткой напомнить о свободе и мудрости внутреннего ребенка.
Однако реакция публики оказалась далека от восторженной. Музыкальный дебют Берен вызвал волну критики как со стороны зрителей, так и внутри турецкого шоу-бизнеса. Саат упрекали в отсутствии вокальных данных, а телеведущая Севда Туркусев публично заявила, что актрисе не место на сцене, подчеркнув, что без влияния и поддержки супруга проект вряд ли получил бы столь широкую огласку.
Несмотря на резонанс и жесткие комментарии, Берен Саат не намерена отступать. Актриса уже сообщила о планах выпустить как минимум два сольных альбома и продолжать развиваться одновременно в музыке и актерской профессии. Тексты англоязычных композиций она пишет самостоятельно, а продюсером и аранжировщиком выступает Кенан Догулу.
Напряженная атмосфера съемок сериала «Под землей»
Турецкие СМИ и блогеры продолжают обсуждать напряженную обстановку на съемочной площадке сериала «Под землей». По данным инсайдеров, проект с самого старта сопровождают конфликты и разногласия между актерами, что не могло не сказаться на рабочей атмосфере.
Сериал вышел в эфир 28 января 2026 года, а главную роль в нем исполнил Дениз Джан Акташ. Проект был запущен вместо третьего сезона сериала «Безграничная любовь», от продолжения которого продюсеры отказались из-за невозможности развития сюжета без героини Мирай Данер. Однако замена популярного сериала на новый вызвала неоднозначную реакцию у аудитории.
Основной мишенью критики стала исполнительница главной женской роли Деврим Озкан. После премьеры «Под землей» актриса столкнулась с масштабной травлей в социальных сетях: зрители открыто выражали недовольство ее участием и актерской игрой. Давление оказалось настолько сильным, что Деврим Озкан удалила профиль в одной из соцсетей, чтобы оградить себя от потока агрессивных комментариев.
Ситуация усугубилась после появления слухов о творческих разногласиях внутри команды. По информации турецких изданий, Дениз Джан Акташ якобы настаивал на том, чтобы сюжетная линия его героя Хайдара Али развивалась с Султан, а не с Джейлан — персонажем Деврим Озкан, которая по сюжету стала женой Бозо. Такой поворот, как утверждают источники, вызвал резкое недовольство актрисы.
Позже в прессе появились сообщения о громком конфликте на съемочной площадке, в который якобы была вовлечена Сумейе Айдоган. По слухам, дело дошло до скандала, после чего Деврим Озкан покинула съемки. Дополнительным поводом для обсуждений стало то, что актрисы отписались друг от друга в социальных сетях — деталь, которую внимательные поклонники восприняли как косвенное подтверждение конфликта.
Продюсеры сериала «Под землей» и сами актеры предпочитают не комментировать происходящее, однако информационный фон вокруг проекта остаётся напряженным.
Кубилай Ака и Хафсанур Санджактутан снова расстались
Роман Кубилай Аки и Хафсанур Санджактутан снова закончился расставанием. Несмотря на постоянные слухи в турецких СМИ о скорой свадьбе пары, отношения звездной пары в глубоком кризисе.
Первым сигналом стала активность актрисы: Хафсанур удалила из социальных сетей все совместные снимки с Кубилаем, а затем они оба отписались друг от друга. Публичных комментариев по этому поводу ни она, ни он не давали. Однако источники в турецкой прессе утверждают, что причиной расставания стала ревность актрисы. Якобы Хафсанур регулярно обвиняла партнера в изменах и настаивала на скором заключении брака, к которому Кубилай не был готов.
Это уже не первый кризис в их отношениях. В декабре 2024 года пара также расставалась: Хафсанур отписалась от Кубилая и, по слухам, даже заблокировала его в социальных сетях. Поводом стали новости о том, что актер целовался с коллегой Гезде Гюркан на съемках сериала «Жемчужные зерна». Однако то расставание продлилось недолго: уже через сутки пара снова подписалась друг на друга.
Весной 2025 года СМИ сообщали, что Кубилай сделал предложение Хафсанур. Но до торжества дело так и не дошло.