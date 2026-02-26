Звезда «Снежной королевы» Проклова отреагировала на смерть Натальи Климовой

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова тяжело переживает смерть коллеги Натальи Климовой. Звезда назвала покойную актрису неземным человеком и особой женщиной, отметив, что она навсегда останется в памяти «той самой Снежной королевой» из одноименного фильма-сказки.
«Для меня это особая женщина. Она осталась неземным человеком и жизнь прожила такую, что вызывает у меня огромное уважение. Царство небесное, земля ей пухом», — подчеркнула Проклова в беседе с NEWS.ru.
Напомним, 25 февраля ушла из жизни Наталья Ивановна Климова — легендарная «Снежная королева», актриса, чей холодный взгляд и величественная осанка навсегда вписали её имя в историю советского кино. До своего 88-летия она не дожила всего два дня