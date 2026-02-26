В этой статье мы разложим по полкам всю медиафраншизу о докторе Джонсе: от образовательного сериала о его детстве до прощального «Колеса судьбы» с Харрисоном Фордом. Мы расскажем, сколько всего частей вышло на экраны, какое место в каноне занимает видеоигра «Великий круг» и почему «Индиана Джонс» по порядку — это не всегда тот порядок, к которому мы привыкли. Для удобства мы подготовили список всех фильмов и сериалов в хронологической последовательности событий, а также альтернативный вариант — по дате релиза.
Краткий гид: все проекты вселенной «Индиана Джонс» в хронологическом порядке
Чтобы было проще ориентироваться в хронологии жизни знаменитого археолога, собрали все ключевые проекты франшизы в единую временную линию. От первых шагов юного Индианы в начале XX века до его последнего приключения в эпоху покорения космоса — этот список охватывает фильмы, сериалы и даже каноничную видеоигру, расставляя их в правильной последовательности согласно внутренней хронологии событий.
1. «Приключения молодого Индианы Джонса» (сериал, 1992—1993) — 1908—1920 гг.
2. «Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984) — 1935 г.
3. «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981) — 1936 г.
4. Видеоигра «Индиана Джонс и Великий круг» (2024) — 1937 г.
5. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989) — 1912 г. (пролог) / 1938 г. (основное действие)
6. «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008) — 1957 г.
7. «Индиана Джонс и колесо судьбы» (2023) — 1969 г.
1. «Приключения молодого Индианы Джонса» (1992—1993) — знакомство с героем
Время действия: 1908—1920 гг.
Если вы хотите погрузиться в мир Индианы Джонса с самого начала, придется начать с сериала. Амбициозный проект Джорджа Лукаса вышел на канале ABC после триумфа первых трех фильмов и рассказывал о том, как мальчик Генри Джонс-младший превратился в легендарного искателя приключений.
Формат «Хроник» уникален для своего времени — это образовательно-приключенческий гибрид. Юный Индиана путешествует по миру с родителями, встречает Льва Толстого, Пабло Пикассо и даже Аль Капоне. В более взрослом возрасте он участвует в Первой мировой войне, работает на французскую разведку и знакомится с Эрнестом Хемингуэем. Роль Индианы в разном возрасте исполнили три актера: Кори Кэрриер (8—10 лет), Шон Патрик Флэнери (16—21 год) и Джордж Холл (93-летний Индиана, вспоминающий прошлое). В одном из эпизодов появился и сам Харрисон Форд.
Впоследствии Лукас перемонтировал серии в полнометражные телефильмы под названием «Приключения молодого Индианы Джонса» (1999—2008). Сюжетно это тот же материал, но с измененным хронометражем и новыми вставками.
2. «Индиана Джонс и Храм Судьбы» (1984) — самое мрачное приключение
Время действия: 1935 год
Хронологически знакомство со взрослым Индианой начинается именно с этого фильма, хотя зрители 1980-х увидели его вторым. Действие разворачивается за год до событий «В поисках утраченного ковчега».
После неудачной сделки в шанхайском ночном клубе Индиана вместе с певицей Уилли Скотт (Кейт Кэпшоу) и мальчишкой Коротышкой (Ке Хюи Куан) попадает в индийскую деревню. Местные жители просят помощи: зловещий культ похитил священный камень и их детей. Герою предстоит сразиться с почитателями богини Кали, отведать деликатес из обезьяньих мозгов и пережить, пожалуй, самую мрачную часть франшизы.
Из-за мрачности этого эпизода в США придумали рейтинг PG-13. Фильм получил «Оскар» за визуальные эффекты и закрепил образ Индианы как героя, который не боится испачкать руки.
3. «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981) — с чего все началось
Время действия: 1936 год
Перед нами тот самый фильм, который запустил франшизу и мгновенно стал классикой. Именно с него большинство зрителей и начинают знакомство с героем, и это абсолютно нормально. Но если вы следуете хронологии жизни Индианы, то этот фильм становится третьим в списке.
Агенты военной разведки США нанимают профессора археологии Индиану Джонса для миссии огромной важности: он должен опередить нацистов и найти Ковчег Завета — библейский артефакт, в котором хранятся скрижали с десятью заповедями. В процессе Инди встречает бывшую возлюбленную Мэрион (Карен Аллен) и сталкивается с французским археологом-конкурентом Беллоком. Гигантский валун, змеи в колодце, расплавленные лица нацистов — поп-культура уже не будет прежней.
Изначально Спилберг хотел снимать фильм о Джеймсе Бонде, но Лукас переубедил его, предложив «нечто лучшее». А Индиану чуть не сыграл Том Селлек.
4. Видеоигра «Индиана Джонс и Великий круг» (2024) — каноничное приключение между фильмами
Время действия: 1937 год
В 2024 году Lucasfilm Games и Bethesda выпустили игру, которая официально встраивается в хронологию киновселенной. События разворачиваются между фильмами «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход».
Индиана расследует кражу загадочного артефакта и выходит на след тайного общества, связанного с древними державами. Его ждут Ватикан, пирамиды Египта, затопленные храмы Перу и джунгли Месопотамии. Геймдизайнер Тодд Ховард (Fallout, The Elder Scrolls) обещал «уникальный жанровый микс» в духе классических приключений. Для фанатов это возможность увидеть недостающий кусочек биографии героя.
5. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989) — лучший бонус: встреча с отцом
Время действия: 1912 год (пролог) / 1938 год (основное действие)
Многие поклонники считают эту часть вершиной франшизы. Здесь есть все: погони, юмор, Святой Грааль и, конечно, великолепный Шон Коннери в роли отца главного героя — Генри Джонса-старшего.
Фильм начинается с флешбека в 1912 год: юный Индиана (блестяще сыгранный Ривером Фениксом) пытается спасти от расхитителей гробниц крест конкистадора Коронадо. Это его первый опыт противостояния «черным археологам». Основное действие переносит нас в 1938-й. Профессор Джонс-старший исчез во время поисков Чаши Грааля. Индиана отправляется на его поиски, попутно сталкиваясь с нацистами (включая неловкую встречу с Гитлером) и роковой женщиной Эльзой.
Фильм идеально завершает «классическую трилогию», закольцовывая тему отношений отцов и детей.
6. «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008) — возвращение спустя 19 лет
Время действия: 1957 год
После почти двадцатилетнего перерыва Спилберг и Лукас решили вернуть Индиану на экраны, переместив его в новую историческую эпоху — времена Холодной войны.
Индиана Джонс постарел, но не растерял хватки. Теперь ему противостоят не нацисты, а советские агенты во главе с фанатичной Ириной Спалько (Кейт Бланшетт). Они хотят заполучить легендарный Хрустальный череп — артефакт, связанный с внеземными цивилизациями. В помощь Индиане — молодой байкер в кожаной куртке, который оказывается его сыном, Генри Джонсом III (Шайа ЛаБаф).
Фильм получился спорным. Эпизод спасения от ядерного взрыва в холодильнике стал мемом, а обилие компьютерной графики (вместо практических эффектов) разочаровало фанатов старой школы. Тем не менее, это важная глава в жизни героя.
7. Короткометражка «Лего: Индиана Джонс в поисках утраченной детали» (2008) — бонус для фанатов
Время действия: 1935—1957 гг. (сборник)
Пятиминутный рекламный ролик, который гениально пародирует и одновременно отдает дань уважения франшизе. Снят режиссером Педером Педерсеном, который получил доступ к архивам Lucasfilm. Герои из конструктора Lego пробегают по ключевым сценам всех четырех фильмов (на тот момент), собирают артефакты и встречают Спилберга с Лукасом в виде лего-фигурок. Обязателен к просмотру после основной четверки.
8. «Индиана Джонс и колесо судьбы» (2023) — финал легенды
Время действия: 1969 год
Прощальный аккорд и одновременно самый кассово провальный фильм франшизы (студия Disney потеряла более 130 млн долларов). Режиссерское кресло впервые занял не Спилберг, а Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»).
1969 год, космическая гонка между США и СССР. Индиана Джонс, готовящийся к выходу на пенсию, неожиданно сталкивается с прошлым. К нему приходит крестница Хелена (Фиби Уоллер-Бридж) и сообщает, что бывший нацистский ученый Юрген Фоллер (Мадс Миккельсен), ныне работающий на NASA, охотится за Архимедовым колесом — устройством, способным менять историю. Индиане вновь приходится надеть шляпу и взяться за хлыст.
Фильм получился усталым и ностальгическим. Он неплох как прощание с героем, но в качестве самостоятельного приключения уступает классике. Харрисон Форд в 79 лет лихо скачет на лошади и играет омоложенную версию себя, но спасти сборы это не помогло.
Бонус: будущее франшизы (сериал в разработке)
По состоянию на 2026 год официально анонсирован, но заморожен сериал по вселенной «Индианы Джонса» для стриминга Disney+. Изначально проект разрабатывался как спин-офф или приквел, но после провала сериала «Уиллоу» и неоднозначных сборов «Колеса судьбы» Lucasfilm пересмотрел приоритеты в пользу «Звездных войн». Харрисон Форд не будет участвовать в проекте. Если сериал все же выйдет, его место в хронологии будет определено позже.
Резюме: два способа просмотра
1. Хронологический порядок (по сюжету)
Позволяет проследить взросление героя и понять его мотивацию. Идеален для тех, кто хочет глубины и готов смотреть сериалы.
«Приключения молодого Индианы Джонса» (сериал);
«Индиана Джонс и Храм судьбы»;
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»;
Видеоигра «Великий круг» (опционально);
«Индиана Джонс и последний крестовый поход»;
«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»;
«Индиана Джонс и колесо судьбы».
2. По дате выхода (как смотрели зрители в кинотеатрах)
Классический вариант, который позволяет прочувствовать эволюцию кино и спецэффектов.
«В поисках утраченного ковчега» (1981);
«Храм судьбы» (1984);
«Последний крестовый поход» (1989);
«Королевство хрустального черепа» (2008);
«Колесо судьбы» (2023);
Сериалы и игры — после основных фильмов, для расширения вселенной.
Какой бы порядок вы ни выбрали, помните главное: «Индиана Джонс» по порядку — это всегда увлекательное путешествие. Просто доверьтесь своему чутью и наслаждайтесь лучшими приключениями в истории кино.