В этой статье мы разложим по полкам всю медиафраншизу о докторе Джонсе: от образовательного сериала о его детстве до прощального «Колеса судьбы» с Харрисоном Фордом. Мы расскажем, сколько всего частей вышло на экраны, какое место в каноне занимает видеоигра «Великий круг» и почему «Индиана Джонс» по порядку — это не всегда тот порядок, к которому мы привыкли. Для удобства мы подготовили список всех фильмов и сериалов в хронологической последовательности событий, а также альтернативный вариант — по дате релиза.