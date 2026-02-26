Криминальная драма Егора Кончаловского рассказывает историю майора Коренева по кличке Лис (Гоша Куценко) — бывшего оперуполномоченного, который после тюрьмы возвращается в город, охваченный бандитскими войнами. Здесь он сталкивается с тремя враждующими группировками: старыми ворами в законе во главе с Отцом (Михаил Ульянов), новыми русскими бандитами Баркаса (Евгений Сидихин) и совершенно невменяемыми отморозками Амбала (Виктор Сухоруков). Вопрос: «где снимали фильм “Антикиллер”» особенно интересен потому, что создателям удалось найти в Москве уголки, которые идеально передали и бандитскую романтику, и суровую реальность того времени.
Города, места и локации, где снимали «Антикиллер»
Создатели фильма подошли к выбору натуры с особым вниманием, стремясь найти места с уникальной атмосферой. Хотя действие картины разворачивается в условном городе, съемочная группа работала исключительно в Москве и ее окрестностях, используя контраст между парадным центром и промышленными окраинами. Съемки проходили в разных районах столицы, включая 1-й Силикатный проезд, улицу Обручева и Шелепихинский мост, что добавило фильму документальной достоверности.
Хитровская площадь — место криминальной засады
Одна из самых напряженных сцен фильма — нападение банды Баркаса на банкира Хондачева (Михаил Ефремов) — снималась на Хитровской площади в центре Москвы. Площадь находится в одном из старейших районов столицы, который еще с дореволюционных времен славился криминальной славой — здесь находилась знаменитая Хитровка, воспетая Гиляровским. Съемки перестрелки с разбитыми машинами и хаосом заняли два дня. Атмосфера старого купеческого квартала создала идеальный контраст между патриархальной архитектурой и жестокостью современных разборок.
Петербургская дамба — северный след
Существует информация, что эпизод бандитской «стрелки» под мостом снимали не только в Москве, но и в районе Петербургской дамбы — комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Эта локация позволила создать впечатление индустриального пустыря на окраине города, что усилило ощущение «ничейной земли», где творятся темные дела.
Парк Горького и Андреевский мост — философский финал
Парк Горького стал ключевой точкой съемок. Под Андреевским мостом происходит знакомство Лиса с Кентом (Юсуп Бахшиев) и первая стычка Амбала с Баркасом в так называемом «Клубе ЗЕД». Архитектура моста придает сцене особый урбанистический стиль, а близость набережной создает контраст между мирным пейзажем и жестокостью конфликта.
Но главная сцена в парке — финальная. После спасения Тамары (Виктория Толстоганова) из рук банды Амбала, измотанные Коренев и Литвинов (Сергей Векслер) сидят на лавочке у пешеходного моста и пьют водку, размышляя о жизни. Этот мост стал символом перехода, нового этапа для героев, соединяя прошлое с будущим. Спокойствие парка после ада перестрелок создает мощный эмоциональный контраст.
Клуб «Точка» — место перестрелки на дискотеке
Эпизод перестрелки на дискотеке, где «бессмертный» герой Виктора Сухорукова вальяжно расстреливает все вокруг, снимался в легендарном московском клубе «Точка». Съемки этой сцены заняли три дня. Клуб «Точка» на Берсеневской набережной был одним из самых модных мест Москвы начала 2000-х, и его появление в фильме добавило картине актуальности. Интерьеры клуба с их индустриальной эстетикой идеально подошли для съемок жестокой бойни, которую учинил герой Сухорукова.
Краснопресненская пересылка (СИЗО-3) — место освобождения Лиса
Эпизод, в котором Лис выходит на свободу из тюремных ворот, снимали в реальном СИЗО-3, известном как «Краснопресненская пересылка». Это придает сцене особую достоверность — зритель видит не декорацию, а настоящую тюремную инфраструктуру с характерной атмосферой безысходности и серости.
Интересные факты о фильме «Антикиллер»
Помимо географии съемок, «Антикиллер» окружен множеством любопытных деталей, которые сделали его одной из главных премьер 2002 года. Бюджет картины составил рекордные для того времени 5 млн долларов, а количество задействованной техники впечатляет до сих пор.
Для съемок кульминационной сцены бандитской разборки продюсеры не пожалели собственные роскошные «Мерседесы». Всего на съемочной площадке были уничтожены десятки иномарок: Grand Cherokee, Audi, Chevrolet, Nissan и даже Jaguar, которые взлетали на трамплинах и взрывались прямо на глазах у владельцев. Оружие на съемки, по свидетельству автора романа Данила Корецкого, «везли составами».
Режиссер Егор Кончаловский монтировал фильм по лекалам гонконгских и корейских боевиков, где «бешеные схватки внезапно сменяются медлительными сценами, где люди не спеша жуют, говорят и смотрят друг на друга». Для доводки картины привлекались французские монтажеры, работавшие над «Доберманом», и цветоустановщики с «Амели».
В фильме снялся уникальный актерский ансамбль: от патриархов советского кино Михаила Ульянова (для него роль криминального авторитета была абсолютно новой) и Сергея Шакурова до главных «братков» страны Александра Балуева и Евгения Сидихина. Интересно, что сам режиссер Егор Кончаловский появился в кадре в эпизодической роли.
Автор романа Данил Корецкий — доктор юридических наук и полковник милиции. Он рассказывал, что на улице к нему подходили реальные бандиты и благодарили за то, что он не приукрашивает их в книгах, а пишет все как есть. Фильм, хоть и отразил лишь небольшую часть романа, сохранил эту достоверность.
Кончаловский признавался, что любит открытые концовки, поэтому смерть Лиса в финале оставлена под вопросом. Это позволило запустить в производство сиквел, куда все выжившие герои перетекли естественным образом. Актера Виктора Сухорукова хотели оживить, но передумали — уж слишком колоритным получился его Амбал.
Для Гоши Куценко роль Лиса стала поистине судьбоносной. Хотя актер и снимался до этого во многих фильмах, широкая всенародная популярность пришла к нему после «Антикиллера». Фильм не только собрал кассу, но и породил одноименную компьютерную игру, что для 2002 года было редкостью.