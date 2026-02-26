Для съемок кульминационной сцены бандитской разборки продюсеры не пожалели собственные роскошные «Мерседесы». Всего на съемочной площадке были уничтожены десятки иномарок: Grand Cherokee, Audi, Chevrolet, Nissan и даже Jaguar, которые взлетали на трамплинах и взрывались прямо на глазах у владельцев. Оружие на съемки, по свидетельству автора романа Данила Корецкого, «везли составами».

Режиссер Егор Кончаловский монтировал фильм по лекалам гонконгских и корейских боевиков, где «бешеные схватки внезапно сменяются медлительными сценами, где люди не спеша жуют, говорят и смотрят друг на друга». Для доводки картины привлекались французские монтажеры, работавшие над «Доберманом», и цветоустановщики с «Амели».

В фильме снялся уникальный актерский ансамбль: от патриархов советского кино Михаила Ульянова (для него роль криминального авторитета была абсолютно новой) и Сергея Шакурова до главных «братков» страны Александра Балуева и Евгения Сидихина. Интересно, что сам режиссер Егор Кончаловский появился в кадре в эпизодической роли.

Автор романа Данил Корецкий — доктор юридических наук и полковник милиции. Он рассказывал, что на улице к нему подходили реальные бандиты и благодарили за то, что он не приукрашивает их в книгах, а пишет все как есть. Фильм, хоть и отразил лишь небольшую часть романа, сохранил эту достоверность.

Кончаловский признавался, что любит открытые концовки, поэтому смерть Лиса в финале оставлена под вопросом. Это позволило запустить в производство сиквел, куда все выжившие герои перетекли естественным образом. Актера Виктора Сухорукова хотели оживить, но передумали — уж слишком колоритным получился его Амбал.