Фильм «Кутюр», на премьеру которого пришла Ирина, рассказывает историю режиссера (Анджелина Джоли), которая приехала в Париж, снимать документальный фильм о Неделе моды. Вдали от дома ей диагностируют рак груди. Для Джоли фильм во многом связан с личной историей, ведь ее мама и бабушка умерли от онкозаболеваний, а сама актриса сделала превентивные операции по ампутации молочных желез.