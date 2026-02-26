На премьере драмы «Кутюр» Ирина Безрукова вышла на красную дорожку в элегантном образе в серых оттенках и рассказала изданию Super.ru о том, какие сцены даются ей с наибольшим трудом.
60-летняя звезда призналась, что даже для опытной исполнительницы некоторые роли становятся серьезным испытанием. И дело не в сложности текста или физических нагрузках, а в личных переживаниях, которые оживают на сцене или перед камерой.
«Это невероятно сложно — играть истории, которые являются триггерными в твоей жизни», — поделилась Безрукова.
В качестве примера актриса привела свою текущую работу в театре. В Московском Губернском театре Ирина играет в спектакле по пьесе Островского «Без вины виноватые», где исполняет главную роль — актрисы Елены Кручининой, переживающей предательство возлюбленного и потерю сына.
По словам Безруковой, «у актрисы Кручининой случаются невероятные трагедии».
«И так получилось, что некоторые сцены для меня очень триггерные — это очень тяжело», — призналась актриса.
Фильм «Кутюр», на премьеру которого пришла Ирина, рассказывает историю режиссера (Анджелина Джоли), которая приехала в Париж, снимать документальный фильм о Неделе моды. Вдали от дома ей диагностируют рак груди. Для Джоли фильм во многом связан с личной историей, ведь ее мама и бабушка умерли от онкозаболеваний, а сама актриса сделала превентивные операции по ампутации молочных желез.
Ранее Безрукова рассказала о съемках с Павлом Прилучным в «Холопе 3».