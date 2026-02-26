В статье рассказываем, как снимали фильм «Голый пистолет»: как троица режиссеров Цукер-Абрахамс-Цукер (ЦАЦ) превратила драматического актера Лесли Нильсена в икону комедийного жанра, почему им пришлось ждать шесть лет, чтобы перенести своего героя на большой экран, и как при бюджете в 12 млн долларов им удалось собрать полтора миллиарда зрительских сердец (и 152 млн долларов).
Особенности съемочного процесса
Когда зритель смотрит «Голый пистолет», у него может сложиться обманчивое впечатление, что съемочная площадка напоминала сплошной балаган, где актеры дурачились напропалую, а камера просто фиксировала их импровизации. На самом деле все было с точностью до наоборот. Как снимали фильм «Голый пистолет» — это история не про хаос, а про высочайшую дисциплину, математический расчет и фирменный педантизм братьев Цукер и Джима Абрахамса. Чтобы зритель катался по полу от смеха, создателям приходилось сохранять железобетонную серьезность.
Как родилась идея
История создания «Голого пистолета» — это редкий случай, когда фильм родился из пепла отмененного телешоу. В 1982 году друзья детства Дэвид Цукер, Джерри Цукер и Джим Абрахамс (сокращенно ЦАЦ) как сценаристы выпустили на канале ABC сериал «Полицейский отряд!». Это была гениальная, но слишком сложная для обывателя пародия на полицейские процедуралы. Каждые 10 секунд эпизода происходила шутка, требовавшая от зрителя концентрации. Продюсеры канала заявили: «Люди должны слишком много внимания уделять тому, что происходит на экране. Это не для телевидения». Сериал закрыли после шести серий.
Но идея лейтенанта Фрэнка Дребина не умерла. ЦАЦ вынашивали планы полного метра еще тогда, но не могли втиснуть свой хаотичный юмор в трехактную структуру. И только в 1988 году, накопив опыт и получив карт-бланш от старого друга, возглавившего Paramount, они приступили к реализации. На этот раз за режиссуру взялся Дэвид Цукер, отдав коллегам другие роли: Джим Абрахамс помогал со сценарием, а Джерри занимался продюсированием.
Отсутствие импровизации
Вопреки распространенному мнению, актерам не позволяли отсебятины. Каждый жест, особенно у Лесли Нильсена, был выверен. Режиссеры знали, что комический эффект возникает именно от сочетания абсурдной ситуации и абсолютно серьезного лица.
Разделение труда
Хотя официально режиссером значился Дэвид Цукер, троица работала в связке, как в старые добрые времена «Аэроплана». Один мог работать с актерами, другой следить за картинкой с монитора, третий — корректировать свет, чтобы добиться идеального визуального гэга.
Кастинг «наоборот»
Одним из главных секретов успеха стал подход к подбору актеров. ЦАЦ намеренно искали исполнителей с несмешными лицами — тех, кто привык играть драму или боевики. Так, Джордж Кеннеди (капитан Эд Хокен) был оскароносным драматическим актером, а О. Джей Симпсон — звездой американского футбола.
Когда проходили съемки фильма «Голый пистолет»
Съемочный процесс проходил в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Основной этап занял чуть больше двух месяцев — с 22 февраля по 6 мая 1988 года. Это довольно сжатые сроки для создания фильма, ставшего впоследствии культовым, но команда работала как часы. Городские локации, больничные павильоны и натурные съемки стадиона — все было подчинено четкому графику, чтобы успеть к намеченной премьере.
Бюджет съемок фильма «Голый пистолет»
По меркам Голливуда конца 1980-х, бюджет картины был скромным, но не микроскопическим — 12 млн долларов. Основные средства ушли на гонорары актеров (хотя Лесли Нильсен и Присцилла Пресли получили не самые большие суммы, так как для Нильсена это был шанс закрепиться в комедийном амплуа, а для Пресли — интересный эксперимент), а также на постановку трюков и погонь.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Одна из главных сложностей заключалась в том, чтобы убедить студию и зрителей, что серьезный Лесли Нильсен может быть смешным. Но актер, получивший роль, с радостью доказывал обратное, заявляя на площадке, что он тайный комик.
Другая сложность — адаптация сценарных шуток. Многие гэги перекочевали из «Полицейского отряда!», где они работали на одну аудиторию, и требовали «прокачки» для большого экрана. Например, сцены с парковкой или разговоры Нордберга строились на принципе недопонимания, который нужно было визуально усилить так, чтобы смеялся весь зал, а не только искушенный телезритель. Кроме того, нужно было выстроить любовную линию, которой в сериале практически не было, и сделать ее органичной для абсурдного мира Фрэнка Дребина.
Кто сыграл в фильме «Голый пистолет»
Как уже говорилось, кастинг был одной из сильнейших сторон проекта. Создатели искали актеров, которые смогли бы с каменными лицами участвовать в безумных событиях.
Лесли Нильсен — лейтенант Фрэнк Дребин. Бывший драматический актер, сыгравший в «Аэроплане», навсегда вписал свое имя в историю комедии.
Присцилла Пресли — Джейн Спенсер. Возлюбленная Дребина, роль которой стала для бывшей жены Элвиса Пресли серьезным шагом в большой кинокарьере.
Джордж Кеннеди — капитан Эд Хокен. Начальник и друг Фрэнка. Кеннеди был рад попасть в проект, так как жалел, что упустил роль в «Аэроплане».
О. Джей Симпсон — детектив Нордберг. Напарник, чьи диалоги с Дребиным разошлись на цитаты.
Рикардо Монтальбан — Винсент Людвиг. Главный злодей, внешность которого идеально подходила для образа коварного негодяя.
Интересные факты о фильме «Голый пистолет»
Картина, ставшая эталоном пародии, просто не могла не обрасти множеством любопытных деталей.
От «Полицейского отряда» к «Голому пистолету»
Изначально фильм должен был называться «Полицейский отряд!» (как и сериал). Но в 1984 году вышла «Полицейская академия», и студия Paramount, опасаясь путаницы, попросила придумать новое название. Отдел маркетинга предложил около 50 вариантов. Выбрали «Голый пистолет» (The Naked Gun), добавив подзаголовок «Из архивов Полицейского отряда!». Сами создатели шутили, что название обещает зрителю гораздо больше, чем может дать фильм, но именно это и сработало.
Строго по сценарию и никакой самодеятельности
Лесли Нильсен, обладая безупречным комическим талантом, всегда строго следовал тексту. Он доверял Дэвиду Цукеру на 100%. Если на съемках «Аэроплана» он еще присматривался к новому для себя жанру, то здесь уже был мастером. Он понимал: его задача — быть максимально серьезным в самой нелепой ситуации. Даже сцена, где он ломает койку и падает лицом на чувствительное место Нордберга, была отрепетирована до мелочей, чтобы сохранить ту самую невозмутимость.
Звездные камео
Фильм полон неожиданных появлений. Например, диктора, объявляющего составы команд на бейсбольном матче, озвучивал легендарный голливудский актер Чарлтон Хестон. А в роли одного из террористов на стадионе можно заметить известного каскадера, что стало своеобразной традицией для боевиков тех лет. Но самый забавный факт связан с актрисой, игравшей Джинкс в сериале: руководство Paramount настояло на том, чтобы Присцилла Пресли стала новой героиней, а не Джинкс, так как боялось, что зрители не поймут отсылок к закрытому сериалу.
Почему комедия 1988 года остается лучшей
«Голый пистолет» стал золотым стандартом жанра. В том же 1988-м вышли «Кто подставил кролика Роджера» и «Рыбка по имени Ванда», но именно детище ЦАЦ породило долгоиграющую франшизу. Секрет прост: это не просто набор шуток, а с любовью сделанное кино, где каждый кадр работает на общую идею абсурда. И как символично, что спустя почти 40 лет мы снова говорим о возвращении Фрэнка Дребина на экраны. Время идет, но хороший слэпстик и непонимание буквального смысла слов стареют только лучше.