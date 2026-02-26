Другая сложность — адаптация сценарных шуток. Многие гэги перекочевали из «Полицейского отряда!», где они работали на одну аудиторию, и требовали «прокачки» для большого экрана. Например, сцены с парковкой или разговоры Нордберга строились на принципе недопонимания, который нужно было визуально усилить так, чтобы смеялся весь зал, а не только искушенный телезритель. Кроме того, нужно было выстроить любовную линию, которой в сериале практически не было, и сделать ее органичной для абсурдного мира Фрэнка Дребина.