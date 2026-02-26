Ричмонд
Ирина Безрукова дала совет Брэду Питту

Ирина Безрукова: Брэд Питт долго восстанавливал психику после развода с Джоли
Ирина Безрукова на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба
Ирина Безрукова на премьере фильма «Алиса в Стране Чудес», фото: пресс-служба

Российская актриса Ирина Безрукова прокомментировала скандальный развод голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли. Мнением артистка поделилась на премьере фильма «Кутюр» с Джоли в главной роли, ее слова передает Voice.

Знаменитость предположила, что Питт неслучайно стал злоупотреблять алкоголем в браке с Джоли. Она назвала актрису красоткой, звездой и женщиной «с очень непростой судьбой, генетикой и психикой».

«Американки отличаются от европеек и русских женщин, они не привыкли держать в себе. Есть женщины, которые достанут и мертвых», — отметила Ирина.

Сам Питт, по мнению Безруковой, похож на «плюшевого мишку» и не склонен к конфликтам. Она предположила, что после расставания с супругой Брэд еще долго «восстанавливал психику», однако это не должно было стать для актера неожиданностью.

«Выбрал себе богиню? Терпи!» — посоветовала Питту актриса.

Ранее Ирина Безрукова снялась в откровенном платье с экстремальным разрезом.