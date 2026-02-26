Ричмонд
Дэйв Франко рассказал, как изменились его взгляды на карьеру в кино после 40-летия

Актер стал избирательнее относиться к выбору проектов
Дэйв Франко
Дэйв ФранкоИсточник: Alloverpress

Дэйв Франко, которому в июне 2025 года исполнилось 40 лет, пообщался с журналистами на премьере нового мультфильма Pixar «Прыгуны» (Hoppers) в Лос-Анджелесе. На вопрос о том, как изменились его взгляды и мировоззрение после юбилея, актер ответил, что стал избирательнее относиться к выбору проектов: «Я спрашиваю сам себя: “Нравятся ли мне люди, с которыми я работаю? Получу ли я удовольствие от этой роли?”»

«Благодаря этому меня окружают люди, которых я действительно люблю и которым доверяю. Это позволяет мне быть свободным и кайфовать, — говорит актер. — Я думаю, что это также позволяет мне лучше выполнять свою работу. А зачем мы всем занимаемся в жизни, как не для удовольствия, верно?».

В новом проекте Дэйв поработал над озвучкой с такими актерами, как Мерил Стрип, Кэти Наджими, Бобби Мойнихан, Джон Хэмм и Пайпер Курда. В анимационной картине «Прыгуны» главная героиня Мейбл использует новую технологию, чтобы переместить свое сознание в реалистичного роботизированного бобра и общаться напрямую с животными.