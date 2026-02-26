Дэйв Франко рассказал, как изменились его взгляды на карьеру в кино после 40-летия

Дэйв Франко, которому в июне 2025 года исполнилось 40 лет, пообщался с журналистами на премьере нового мультфильма Pixar «Прыгуны» (Hoppers) в Лос-Анджелесе. На вопрос о том, как изменились его взгляды и мировоззрение после юбилея, актер ответил, что стал избирательнее относиться к выбору проектов: «Я спрашиваю сам себя: “Нравятся ли мне люди, с которыми я работаю? Получу ли я удовольствие от этой роли?”»