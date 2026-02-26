Ричмонд
Сын Одри Хепберн высказал свое мнение о новом биографическом фильме о его матери

Шон Хепберн Феррер дал интервью The Daily Mail
Одри Хепберн
Одри Хепберн

Старший сын Одри Хепберн поделился своим мнением о недавно анонсированном фильме с Лили Коллинз в главной роли. Картина будет посвящена созданию культового кино «Завтрак у Тиффани». Шон Хепберн Феррер, старший из двух сыновей актрисы, дал интервью The Daily Mail на эту тему.

«Я думаю, что моя мать могла бы съежиться от фразы “рассвет современной женщины”, — сказал он изданию, имея в виду название книги Сэма Вассона “Пятая авеню, 5 утра: Одри Хепберн, завтрак у Тиффани и рассвет современной женщины”. — Но она съеживалась от любого комплимента».

Когда же Феррера спросили о его мнении по поводу выбора Коллинз на роль его матери, он признался, что любит эту актрису и думает, что она действительно справится с ролью.