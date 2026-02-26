Актер Плотников заявил, что ради роли отправился в экспедицию в Заполярье

Однако главный сюрприз преподнесла непредсказуемая погода. Артист вспоминает, что группа отправилась на точку ранним утром, ожидая застать живописный осенний пейзаж с зеленью и красочной листвой. Но природа распорядилась иначе: всего за несколько часов все вокруг замело снегом. Белоснежный покров полностью изменил декорации, и съемочной группе пришлось на ходу перестраиваться и снимать совершенно другую сцену. Погода на полуострове, по словам Плотникова, меняется буквально каждые полчаса.