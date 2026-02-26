Актер Плотников заявил, что ради роли отправился в экспедицию в Заполярье

Самым ярким и экстремальным приключением на съемках фильма «Король и Шут. Навсегда» для актера Константина Плотникова стала экспедиция на суровый север России. О работе в условиях Заполярья артист рассказал Пятому каналу.
По словам Плотникова, съемочная группа провела около недели на полуострове Рыбачий в Мурманской области. Работа шла осенью и зимой, график был жестким: из-за короткого светового дня вставать приходилось в четыре утра, чтобы успеть заснять нужные кадры. Актер признался, что эти дни на краю земли оставили неизгладимый след в памяти.
Однако главный сюрприз преподнесла непредсказуемая погода. Артист вспоминает, что группа отправилась на точку ранним утром, ожидая застать живописный осенний пейзаж с зеленью и красочной листвой. Но природа распорядилась иначе: всего за несколько часов все вокруг замело снегом. Белоснежный покров полностью изменил декорации, и съемочной группе пришлось на ходу перестраиваться и снимать совершенно другую сцену. Погода на полуострове, по словам Плотникова, меняется буквально каждые полчаса.
