Актер Плотников заявил, что ради роли отправился в экспедицию в Заполярье

Исполнитель роли Михаила Горшенева в фильме «Король и Шут. Навсегда» поделился воспоминаниями о восьмидневной экспедиции на полуостров Рыбачий
Константин Плотников
Константин ПлотниковИсточник: Legion-Media.ru

Самым ярким и экстремальным приключением на съемках фильма «Король и Шут. Навсегда» для актера Константина Плотникова стала экспедиция на суровый север России. О работе в условиях Заполярья артист рассказал Пятому каналу.

По словам Плотникова, съемочная группа провела около недели на полуострове Рыбачий в Мурманской области. Работа шла осенью и зимой, график был жестким: из-за короткого светового дня вставать приходилось в четыре утра, чтобы успеть заснять нужные кадры. Актер признался, что эти дни на краю земли оставили неизгладимый след в памяти.

Однако главный сюрприз преподнесла непредсказуемая погода. Артист вспоминает, что группа отправилась на точку ранним утром, ожидая застать живописный осенний пейзаж с зеленью и красочной листвой. Но природа распорядилась иначе: всего за несколько часов все вокруг замело снегом. Белоснежный покров полностью изменил декорации, и съемочной группе пришлось на ходу перестраиваться и снимать совершенно другую сцену. Погода на полуострове, по словам Плотникова, меняется буквально каждые полчаса.

Ранее Плотников назвал «Куклу колдуна» нелюбимой песней «Короля и Шута».