Актер «Короля и Шута» Коноплев рассказал, как Князь помогал ему войти в образ

По словам актера, общение с музыкантом не было похоже на строгий инструктаж или чтение нотаций. Коноплев признался, что не может вспомнить каких-то конкретных наставлений — это были скорее долгие и глубокие разговоры. Главный совет, который он вынес из этих бесед, — необходимость отключить внутреннюю ответственность, которая часто мешает свободному творчеству.