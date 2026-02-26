Актер «Короля и Шута» Коноплев рассказал, как Князь помогал ему войти в образ

Музыкант Андрей Князев, известный как один из фронтменов группы «Король и Шут», принял личное участие в подготовке актера к съемкам в полнометражном фильме «Король и Шут. Навсегда». Артист Влад Коноплев, которому досталась роль Князя, рассказал о творческих встречах на премьере картины в беседе с Пятым каналом.
По словам актера, общение с музыкантом не было похоже на строгий инструктаж или чтение нотаций. Коноплев признался, что не может вспомнить каких-то конкретных наставлений — это были скорее долгие и глубокие разговоры. Главный совет, который он вынес из этих бесед, — необходимость отключить внутреннюю ответственность, которая часто мешает свободному творчеству.
Фильм «Король и Шут. Навсегда» является продолжением нашумевшего сериала 2023 года. Действие картины разворачивается в фантастической вселенной, созданной по мотивам песен группы. Компанию Коноплеву на съемочной площадке составили Константин Плотников (сыгравший Горшка), Дарья Мельникова, Вера Вольт и Илья Хвостиков.
