Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер «Короля и Шута» Коноплев рассказал, как Князь помогал ему войти в образ

Влад Коноплев рассказал, что музыкант не давал строгих наставлений, а вел долгие разговоры, помогая отключить внутренний контроль, мешающий творчеству
Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»
Кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда»

Музыкант Андрей Князев, известный как один из фронтменов группы «Король и Шут», принял личное участие в подготовке актера к съемкам в полнометражном фильме «Король и Шут. Навсегда». Артист Влад Коноплев, которому досталась роль Князя, рассказал о творческих встречах на премьере картины в беседе с Пятым каналом.

По словам актера, общение с музыкантом не было похоже на строгий инструктаж или чтение нотаций. Коноплев признался, что не может вспомнить каких-то конкретных наставлений — это были скорее долгие и глубокие разговоры. Главный совет, который он вынес из этих бесед, — необходимость отключить внутреннюю ответственность, которая часто мешает свободному творчеству.

Фильм «Король и Шут. Навсегда» является продолжением нашумевшего сериала 2023 года. Действие картины разворачивается в фантастической вселенной, созданной по мотивам песен группы. Компанию Коноплеву на съемочной площадке составили Константин Плотников (сыгравший Горшка), Дарья Мельникова, Вера Вольт и Илья Хвостиков.

Ранее Влад Коноплев рассказал о съемках фильма «Король и Шут. Навсегда».