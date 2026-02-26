Ричмонд
Дочь Моники Беллуччи в «голом» платье снялась для обложки глянца

Модель Дева Кассель снялась в нижнем белье для журнала

Дочь Моники Беллуччи, модель Дева Кассель, стала лицом нового выпуска журнала Vanity Fair. Об этом сообщается на официальном сайте.

Дева Кассель / фото: соцсети
Дева Кассель / фото: соцсети

Знаменитость в «голом» платье и нижнем белье: красном бюстгальтере Fendi с черными колготками, полупрозрачном платье Dior, туфлях Alaia и украшениях от ювелирного дома Cartier. Волосы модели уложили прядями и сделали вечерний макияж с розовой помадой. На обложке Кассель позировала в машине с коллегой Жюльеном де Сен Жаном.

Ранее Моника Беллуччи появилась в Милане в рубашке и брючном костюме.