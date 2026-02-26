Ксения Алферова после новостей о том, что ее бывший муж Егор Бероев женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, вышла на связь с поклонниками. Актриса сообщила, что заболела. Ей пришлось отказаться от всех своих дел и провести время дома.
«Я тут ходила-бродила полторы недели с чем-то вялотекуще-сопливым внутри, и вчера, после важного и сложного дня, вдруг свалилась! Помимо всего прочего, у меня совсем голос пропал. Лежу, молчу. Непростое для меня упражнение, я поболтать, страсть, как люблю! Теперь только эпистолярный жанр мне подвластен. Переписываюсь со всеми», — высказалась артистка.
Она отметила, что часто не обращает внимания на свое состояние, стараясь выполнить как можно больше дел и всегда двигаться вперед. По мнению Алферовой, Бог сначала намекает, что человеку нужно замедлиться и уделить себе время, а потом начинает говорить все громче и в итоге «вырубает». Так произошло и с артисткой.
Дочь Ирины Алферовой подчеркнула, что нужно учиться себя беречь. По словам звезды, она тот самый идеальный солдат, у которого нет слов «не могу», а есть только установка «надо». Алферова предположила, что это проявление гордыни.
Актриса призналась, что переживала из-за того, что вынуждена весь день лежать в постели, молчать и спать. Однако сегодня она благодарна тому, что у нее появилась возможность замедлиться.
«Я ведь сама не в состоянии угомониться. Я до победного конца всегда. А еще переживания свои сама от себя прячу. Как мне плохо, мне обычно друзья объясняют. Я отказываюсь туда смотреть. А так нельзя, дорогие мои товарищи. Подозреваю, что я такая не одна стахановка-многостаночница», — отметила артистка.
Она рассказала, что рядом с ней находится 18-летняя дочь Евдокия. Наследница ухаживает за знаменитой мамой, поит ее морсом и кормит.
Алферова призналась, что старается меньше читать новости и заходить в соцсети, чтобы не расстраиваться, ведь сейчас к ней и ее семье повышенное внимание. Однако звезда подчеркнула, что после нескольких непростых лет снова начала мечтать.
«Соцсети не открываю, чтобы опять во что-нибудь не вляпаться (к моей семье повышенное внимание в последнее время). Думаю. Вчера придумала очень красивое изобразительное решение для Весенних Посиделок, надеюсь, успею сделать до 7 марта. Даже начала мечтать (в последние годы потеряла эту функцию.) А еще без суеты важные решения принимаю, слушая себя. Сплошная польза от моей болезни. Спасибо. И, да, у моего цветка уже весна! Чего и вам желаю! Обнимаю вас крепко-прекрепко! Ваша Ксюша», — заключила артистка.
Напомним, в начале февраля Егор Бероев заявил, что расстался с Ксенией Алферовой после 25 лет брака. Он заявил, что их разрыв произошел еще в 2022 году.
Актриса подтвердила, что больше не живет с Бероевым. Однако поспорила с хронологией их отношений, намекнув, что их расставание произошло позже, чем говорит артист. Она также попросила хейтеров не критиковать ее бывшего супруга.
По каким причинам распалась одна из крепких пар российского кинематографа, неизвестно. Однако некоторые предполагали, что Бероев мог увлечься другой женщиной. Накануне стало известно, что актер женился на 21-летней актрисе и балерине Анне Панкратовой, которая сыграла главную роль в его фильме «Кукла».
Ранее стало известно, что Александр Абдулов предсказывал, что Алферова и Бероев разведутся.