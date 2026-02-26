«Соцсети не открываю, чтобы опять во что-нибудь не вляпаться (к моей семье повышенное внимание в последнее время). Думаю. Вчера придумала очень красивое изобразительное решение для Весенних Посиделок, надеюсь, успею сделать до 7 марта. Даже начала мечтать (в последние годы потеряла эту функцию.) А еще без суеты важные решения принимаю, слушая себя. Сплошная польза от моей болезни. Спасибо. И, да, у моего цветка уже весна! Чего и вам желаю! Обнимаю вас крепко-прекрепко! Ваша Ксюша», — заключила артистка.