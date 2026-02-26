Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В сети появилось фото Арнольда Шварценеггера с подросшими внучками

Дочь актера Арнольда Шварценеггера опубликовала фото отца с его внучками

В сети появилось фото актера Арнольда Шварценеггера с подросшими внучками. Дочь экс-политика поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редким семейным кадром. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Писательница Кэтрин Шварценеггер показала подписчикам, как отец рисовал с девочками, сидя дома за столом.

Арнольд Шварценеггер со внучками / фото: соцсети
Арнольд Шварценеггер со внучками / фото: соцсети

«Самые сладкие моменты», — отметила она.

Старшей внучке артиста Лайле Марии пять лет, а младшей Элоизе Кристине три года.

Ранее зять Арнольда Шварценеггера похвастался подарком от актера.