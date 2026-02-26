Актера Владимира Довжика из «Бригады» похоронят на Востряковском кладбище

Владимир Довжик впервые появился на большом экране в фильме «На Муромской дорожке», который вышел в 1993 году. Почти через 10 лет, в 2002 году зрители увидели его в роли юриста Саши Белого в культовом сериале «Бригада». Позже были роли нейрохирурга Юрия Шейнмана в «Склифосовском», сотрудника детективного агентства Юандроса Хронова в «Балаболе». Он участвовал в съемках сериалов «След», «Интерны», «Оса», «Исцеление», «Московская борзая», «Людмила Гурченко», «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш». Всего Довжик снялся в более чем 100 проектах. Последний фильм с его участием, «Американец’выйдет уже после смерти актера в 2026 году.