Актера Владимира Довжика из «Бригады» похоронят на Востряковском кладбище

Церемония прощания с актером Владимиром Довжиком пройдет 27 февраля. Об этом сообщила aif.ru Ирина Зубкова.
«Отпевание Володи будет 27 февраля в 10.00 на Антиохийском подворье. Адрес: Архангельский пер., 15А, стр. 2 (ст. метро Чистые пруды). похороны пройдут на Востряковском кладбище», — рассказала она.
Как сообщил знакомый актера, причиной его смерти стал инсульт. Он умер 24 февраля в возрасте 57 лет.
Владимир Довжик впервые появился на большом экране в фильме «На Муромской дорожке», который вышел в 1993 году. Почти через 10 лет, в 2002 году зрители увидели его в роли юриста Саши Белого в культовом сериале «Бригада». Позже были роли нейрохирурга Юрия Шейнмана в «Склифосовском», сотрудника детективного агентства Юандроса Хронова в «Балаболе». Он участвовал в съемках сериалов «След», «Интерны», «Оса», «Исцеление», «Московская борзая», «Людмила Гурченко», «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш». Всего Довжик снялся в более чем 100 проектах. Последний фильм с его участием, «Американец’выйдет уже после смерти актера в 2026 году.