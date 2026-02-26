Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актера Владимира Довжика из «Бригады» похоронят на Востряковском кладбище

Актер Владимир Довжик умер на 58-м году жизни
Умер актер Владимир Довжик из «Бригады», «Интернов» и «Склифосовского»
Умер актер Владимир Довжик из «Бригады», «Интернов» и «Склифосовского»Источник: Аргументы и факты

Церемония прощания с актером Владимиром Довжиком пройдет 27 февраля. Об этом сообщила aif.ru Ирина Зубкова.

«Отпевание Володи будет 27 февраля в 10.00 на Антиохийском подворье. Адрес: Архангельский пер., 15А, стр. 2 (ст. метро Чистые пруды). похороны пройдут на Востряковском кладбище», — рассказала она.

Как сообщил знакомый актера, причиной его смерти стал инсульт. Он умер 24 февраля в возрасте 57 лет.

Владимир Довжик впервые появился на большом экране в фильме «На Муромской дорожке», который вышел в 1993 году. Почти через 10 лет, в 2002 году зрители увидели его в роли юриста Саши Белого в культовом сериале «Бригада». Позже были роли нейрохирурга Юрия Шейнмана в «Склифосовском», сотрудника детективного агентства Юандроса Хронова в «Балаболе». Он участвовал в съемках сериалов «След», «Интерны», «Оса», «Исцеление», «Московская борзая», «Людмила Гурченко», «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш». Всего Довжик снялся в более чем 100 проектах. Последний фильм с его участием, «Американец’выйдет уже после смерти актера в 2026 году.