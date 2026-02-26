Сотни деятелей кино в открытом письме выступили против снятия худрука Берлинале

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Сотни деятелей кино выступили в открытом письме против планов властей ФРГ снять с должности художественного руководителя Берлинского кинофестиваля (Берлинале) американку Тришу Таттл из-за того, что она на смотре сфотографировалась с пропалестинскими активистами. Как передает агентство DPA, его подписали почти 700 человек, включая немецкого режиссера Тома Тыквера, британскую актрису Тильду Суинтон, американского режиссера Тодда Хейнса.
Ранее стало известно, что госминистр по вопросам культуры ФРГ Вольфрам Ваймер решил провести в четверг внеочередное заседание руководства организации Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH («Культурные мероприятия государства в Берлине», KBB), которое проводит Берлинале. На нем планировалось принять решение о смене худрука.
Подписавшие письмо заявили, что с большой тревогой следят за этой дискуссией. «Речь идет об отношении к художественной свободе и институциональной независимости», — говорится в документе. В нем отмечается, что международный фестиваль является не дипломатическим событием, но заслуживающим защиты местом демократии.
«Его сила — в умении терпимо относиться к различным перспективам и демонстрировать самые разные точки зрения», — считают подписавшие. Фотографироваться с гостями фестиваля стало общепринятой практикой на таких мероприятиях, указали они.
В документе подчеркивается, что кадровые изменения после отдельных заявлений или символических жестов могут сигнализировать о том, что культурные институты подвергаются политическому давлению.
О скандале
На прошедших выходных картина «Хроники осады» (Chronicles From the Siege) сирийско-палестинского кинематографиста Абдаллы Аль-Хатиба была признана лучшим дебютным игровым фильмом. Аль-Хатиб использовал свою благодарственную речь для политического заявления по сектору Газа.
Но основной причиной для снятия Таттл с должности, по информации газеты Bild, стала фотография, которая была сделана за неделю до этого. На ней худрук фестиваля запечатлена со съемочной группой фильма, некоторые представители которой накинули на себя палестинские платки, а один держал палестинский флаг.
О назначении Таттл художественным руководителем Берлинале было объявлено в декабре 2023 года. Ранее она была худруком Лондонского кинофестиваля BFI London Film Festival.
Берлинский кинофестиваль проходил с 12 по 22 февраля. Главный приз получил фильм «Желтые письма» немецкого режиссера турецкого происхождения Илькера Чатака.