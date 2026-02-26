Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Калюжный впервые работал с боевым оружием на площадке фильма «Малыш»

Актер рассказал, что при подготовке к роли вдохновлялся ранее выпущенными фильмами о войне

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский актер и музыкант Глеб Калюжный при подготовке к главной роли в фильме «Малыш» прошел курс, аналогичный курсу молодого бойца, и впервые работал с боевым оружием. Об этом он сообщил ТАСС.

«Я ездил на стрельбы, впервые стрелял из боевого оружия, проходил некий пред-КМБ — курс молодого бойца. Я считаю, что КМБ все-таки состоялся. Это была подготовка к роли», — сказал он в интервью ТАСС.

Калюжный рассказал, что при подготовке к роли вдохновлялся ранее выпущенными картинами о войне.

«Я пересмотрел все отечественные, советские, западные картины, мне кажется, все, что связано с войной. “В бой идут одни старики” — картина, которая точно произвела на меня впечатление», — сказал актер.

По словам актера, съемки требовали выносливости.

«Было тяжело — ты постоянно в экипировке, в броне, с автоматом, постоянные выстрелы. Есть обратные эффекты — [например], голова болит от выстрелов. Со временем, с наработкой, с опытом это минимизировалось», — отметил Калюжный.