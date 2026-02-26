Борисова, Хабенского и Безрукова номинировали на «Нику» как лучших актеров

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Актеры Юра Борисов, Константин Хабенский и Сергей Безруков вошли в шорт-лист кинопремии «Ника» за лучшую мужскую роль. Об этом ТАСС сообщили организаторы премии.
Борисов номинирован за работу в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», Безрукова отметили за роль в фильме «Август», а Хабенского — за картину «Здесь был Юра».
В номинацию за лучшую женскую роль вошли Дарья Екамасова («Ганди молчал по субботам»), Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки») и Юлия Снигирь («Мой сын»).