Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Рената Литвинова тайно вернулась в Россию

«КП»: режиссер Рената Литвинова вернулась в Россию, чтобы навестить мать
Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

Режиссер и актриса Рената Литвинова вернулась в Россию. Об этом сообщило издание kp.ru.

В своих соцсетях знаменитость опубликовала снимки на заснеженных улицах Москвы. Артистка позировала в одежде коллекции российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Точная причина приезда режиссера неизвестна. Издание предполагает, что Литвинова вернулась в Россию, чтобы навестить мать — Алису Литвинову. 23 февраля родителю актрисы исполнилось 88 лет.

В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции Литвинова играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью.

Ранее Рената Литвинова в облегающем платье с оголенным плечом снялась в Париже.