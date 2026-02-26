Рената Литвинова тайно вернулась в Россию

Режиссер и актриса Рената Литвинова вернулась в Россию. Об этом сообщило издание kp.ru.
В своих соцсетях знаменитость опубликовала снимки на заснеженных улицах Москвы. Артистка позировала в одежде коллекции российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Точная причина приезда режиссера неизвестна. Издание предполагает, что Литвинова вернулась в Россию, чтобы навестить мать — Алису Литвинову. 23 февраля родителю актрисы исполнилось 88 лет.
В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции Литвинова играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью.
Ранее Рената Литвинова в облегающем платье с оголенным плечом снялась в Париже.