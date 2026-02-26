Съемки фильма «Малыш» проходили на «Азовстали»

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Съемки военной драмы «Малыш» режиссера Андрея Симонова проходили в том числе на территории завода «Азовсталь». Об этом в беседе с ТАСС сообщила заслуженная артистка РФ Полина Агуреева, исполнившая в картине роль матери главного героя.
Фильм рассказывает историю аполитичного рэпера из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы спасти из осажденного города свою мать.
«Очень важно, что фильм снимался не просто в Мариуполе, а на территории “Азовстали”. В Донецке я уже бывала. Я не знаю, как вообще это можно пережить — то, что происходило там с людьми с 2014 года», — поделилась собеседница агентства.
О фильме
Главную роль в военной драме «Малыш» исполнил Глеб Калюжный, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию. Роль матери Малыша сыграла Агуреева. Производством занимались кинокомпания «Бибиджи» и кинокомпания «Грифон» при поддержке Фонда кино, Первого канала и контент-студии «Юг. Кино». Съемки картины проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму. В широкий российский прокат кинолента выходит 26 февраля 2026 года. ТАСС — генеральный информационный партнер фильма «Малыш».