Корейский режиссер Пак Чхан-ук возглавит жюри 79-го Каннского кинофестиваля

Корейский режиссер уже давно известен на Лазурном берегу: впервые он был удостоен Гран-при фестиваля в Канне за фильм «Олдбой» в 2004 году. С тех пор он несколько раз был гостем одного из старейших киносмотров мира, а его картины регулярно номинировались и получали награды. Последний раз он был удостоен награды Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру в 2022 году за фильм «Решение уйти».