Корейский режиссер Пак Чхан-ук возглавит жюри 79-го Каннского кинофестиваля

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Корейский кинорежиссер Пак Чхан-ук возглавит жюри 79-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая. Об этом сообщили организаторы киносмотра.
«Всемирно известный режиссер, сценарист и продюсер из Республики Корея Пак Чхан-ук будет председателем жюри полнометражных фильмов на 79-м Каннском кинофестивале. Это будет первый подобный случай для корейского кино», — говорится в сообщении организаторов.
Они отмечают корейского деятеля культуры за глубину его фильмов и «смелость сценариев и стиля». Первая в истории кинофестиваля женщина-председатель Айрис Кноблох и генеральный делегат Тьерри Фремо заявили, что этим назначением хотели «отметить огромный талант режиссера и кино [Республики Корея] в более широком смысле».
«Мы сидим в темном кинозале, чтобы лучше видеть свет произведения, которое смотрим. Мы закрываемся в зале, чтобы душа освободилась через окно, которым является фильм. Я с нетерпением жду этой двойной добровольной изоляции вместе с членами жюри: оказаться взаперти, чтобы смотреть фильм, чтобы обсуждать его. В эту эпоху ненависти и раскола я верю, что простое собрание в кинозале, чтобы смотреть фильм одновременно, синхронизируя наше дыхание и биение сердца, позволяет создать трогательную и универсальную солидарность», — заявил Пак Чхан-ук.
Корейский режиссер уже давно известен на Лазурном берегу: впервые он был удостоен Гран-при фестиваля в Канне за фильм «Олдбой» в 2004 году. С тех пор он несколько раз был гостем одного из старейших киносмотров мира, а его картины регулярно номинировались и получали награды. Последний раз он был удостоен награды Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру в 2022 году за фильм «Решение уйти».