Бурляев: российская молодежь интересуется классическими фильмами

«Делать такие честные фильмы, какие делал Андрей Тарковский, чтобы как он исповедоваться в каждом. Именно это интересно душе человеческой — твои сокровенные мысли. Нужно брать очень глубокие темы. Нужна серьезная драматургия, которой сейчас нет в нашем кинематографе, как будто разучились писать сценарии наши драматурги. Должна быть хорошая режиссура, она сейчас оставляет желать лучшего. Должны быть хорошие актеры, но испортили актерский цех», — заключил собеседник агентства.