Бурляев: российская молодежь интересуется классическими фильмами

Народный артист РФ призвал снимать более глубокие ленты, чтобы увеличить интерес молодого поколения к российским кинокартинам
Николай Бурляев
Николай Бурляев

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Молодые люди в РФ проявляют интерес к классическому и отечественному кинематографу. Таким мнением в беседе с корреспондентом ТАСС поделился народный артист РФ, режиссер, писатель и депутат Госдумы Николай Бурляев.

«У молодежи есть стремление к отечественному и классическому кинематографу, только современный российский кинематограф оставляет желать лучшего, потому что ударился в рынок и доходный промысел», — сказал собеседник агентства

Рассуждая над тем, как увеличить интерес молодого поколения к российским кинокартинам, Бурляев призвал снимать более глубокие ленты.

«Делать такие честные фильмы, какие делал Андрей Тарковский, чтобы как он исповедоваться в каждом. Именно это интересно душе человеческой — твои сокровенные мысли. Нужно брать очень глубокие темы. Нужна серьезная драматургия, которой сейчас нет в нашем кинематографе, как будто разучились писать сценарии наши драматурги. Должна быть хорошая режиссура, она сейчас оставляет желать лучшего. Должны быть хорошие актеры, но испортили актерский цех», — заключил собеседник агентства.