Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Ворониных» раскрыла свой вес

Актриса Екатерина Волкова призналась, что начала худеть к лету

Актриса Екатерина Волкова раскрыла свой вес. Звезда «Ворониных» призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пока ей некомфортно в своем теле. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка начала худеть, чтобы летом быть в лучшей форме.

Екатерина Волкова / фото: соцсети
Екатерина Волкова / фото: соцсети

«Если уж готовиться к лету, убирать живот, то надо идти заниматься спортом. Будем все возвращать и подтягивать. Утром натощак весила 57, 4 кг. Мой комфортный вес — 53 кг. Подключаю силовые тренировки», — поделилась она.

Ранее Екатерина Волкова показала фигуру в обтягивающем комбинезоне.