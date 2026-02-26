Звезда «Ворониных» раскрыла свой вес

Актриса Екатерина Волкова раскрыла свой вес. Звезда «Ворониных» призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пока ей некомфортно в своем теле. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка начала худеть, чтобы летом быть в лучшей форме.
«Если уж готовиться к лету, убирать живот, то надо идти заниматься спортом. Будем все возвращать и подтягивать. Утром натощак весила 57, 4 кг. Мой комфортный вес — 53 кг. Подключаю силовые тренировки», — поделилась она.
