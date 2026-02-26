Актриса Катерина Шпица показала своего повзрослевшего сына. Звезда посвятила Герману пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в день его рождения. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она поделилась редким фото с именинником, снятым в ресторане.
«Сыну сегодня 14 лет! Глядя на это фото, фантазирую, в какое веселье может превратиться процесс фотографирования на паспорт, который совсем скоро нас ждет. Сынок, мы тебя любим! Будь счастлив», — написала артистка.
Знаменитость родила первенца от каскадера Константина Адаева. Супруги расстались вскоре после рождения Германа. Когда ребенку было четыре месяца, актриса снималась в фильме «Поддубный». Звезда брала сына на площадку и в перерывах кормила его грудью. Знаменитость признавалась, что было непросто, но она не могла себе позволить сидеть дома без работы.
Ранее Катерина Шпица высказалась о второй беременности.