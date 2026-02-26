Катерина Шпица показала своего повзрослевшего сына

Знаменитость родила первенца от каскадера Константина Адаева. Супруги расстались вскоре после рождения Германа. Когда ребенку было четыре месяца, актриса снималась в фильме «Поддубный». Звезда брала сына на площадку и в перерывах кормила его грудью. Знаменитость признавалась, что было непросто, но она не могла себе позволить сидеть дома без работы.