Актрису из «Снежной королевы» Климову похоронят в день ее рождения

Похороны советской актрисы театра и кино Натальи Климовой, известной по роли Снежной королевы в одноименном фильме, похоронят 27 февраля, в день ее рождения. Об этом aif.ru сообщили в Свято-Воскресенском женском монастыре, где актриса была почетной прихожанкой.
«Похороны завтра, а до этого гроб с телом Натальи Ивановны будет находится у нас в Воскресенском соборе», — сказала собеседница aif.ru.
Также в монастыре пригласили всех почитающих и любящих Наталью Климову молитвенно почтить ее память чтением Псалтири у гроба.
«Чтецы нужны с 11:00 сего дня до момента отпевания в пятницу, 27 февраля», — добавила собеседница.
Наталье Климовой 27 февраля исполнилось бы 88 лет. Она не дожила до своего дня рождения всего два дня.
После окончания Школы-студии МХАТ в 1963 году Климова вошла в труппу театра «Современник». Наибольшую известность ей принесла роль Снежной королевы в одноименном фильме 1966 года.
В конце 60-х у актрисы диагностировали тяжелую форму туберкулеза, на лечение ушло несколько лет. Климова перенесла четыре сложные операции и была вынуждена уйти из профессии.
Позже актриса узнала, что не сможет иметь детей. К тому же, о себе дало знать ранение ее супруга, народного артиста РСФСР Владимира Заманского, которое он получил на фронте во время Великой Отечественной войны. В конце 90-х супруги решили оставить Москву и уехать подальше от мирской суеты в Муром.