Абдулов предсказал развод Ксении Алферовой и Егора Бероева

Ранее сообщалось, что Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине после развода с Ксенией Алферовой. До этого актер заявил, что расстался с Алферовой в 2022 году после 20 лет брака. Он добавил, что семьи у них «нет уже давно», а сам он желает бывшей жене всего доброго и благодарен ей «за все хорошее и плохое».