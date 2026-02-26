Начались съемки сериала «Капитанская дочка» — новой экранизации одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. В масштабной драме про первую любовь и народный бунт роль юного Петра Гринева исполнит 23-летний Олег Савостюк, а в образе Емельяна Пугачева предстанет Евгений Ткачук. Роль Маши Мироновой досталась Евгении Леоновой.
Сюжет многосерийной драмы разворачивается вокруг шестнадцатилетнего дворянина Петра Гринева, который по воле отца он отправляется на службу в Белогорскую крепость. В пути он, сам того не ведая, помогает будущему бунтовщику Емельяну Пугачеву — дарит ему свой заячий тулуп. В крепости юноша влюбляется в дочь коменданта Машу, наживает врага в лице ссыльного офицера Швабрина (Егор Корешков), а затем попадает в водоворот пугачевского восстания. Захват крепости войском Пугачева станет для героев проверкой на верность, честь и готовность к самопожертвованию.
Создатели обещают сделать классическую историю ближе современному зрителю и глубже раскрыть психологию героев. По словам режиссера Дмитрия Литвиненко («Дайте шоу», «Василий»), в центре повествования будет не только Петя Гринев, но и другие персонажи: расширена история Швабрина, много времени уделено Пугачеву.
«Если в повести он (Пугачев) довольно формально существует, как бы через Петю, здесь мы видим его исходную точку, его становление, то, что оставалось за линией главного героя», — добавил постановщик.
На экране также появятся Федор Добронравов, Антон Лапенко, Инга Оболдина, Дарья Коныжева, Александр Мизев, Никита Павленко, Юлия Марченко, Даниил Киселев, Владислав Ценев и другие.
Сериал покажут на онлайн-платформе Кион и в эфире телеканала «Россия». Дата выхода «Капитанской дочки» пока неизвестна.