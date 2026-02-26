Ричмонд
Неузнаваемый Ткачук в образе Пугачева: первые кадры со съемок «Капитанской дочки»

Стартовали съемки многосерийной драмы по мотивам знаменитой повести Александра Пушкина
Евгений Ткачук на съемках сериала «Капитанская дочка»
Евгений Ткачук на съемках сериала «Капитанская дочка»

Начались съемки сериала «Капитанская дочка» — новой экранизации одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. В масштабной драме про первую любовь и народный бунт роль юного Петра Гринева исполнит 23-летний Олег Савостюк, а в образе Емельяна Пугачева предстанет Евгений Ткачук. Роль Маши Мироновой досталась Евгении Леоновой.

Сюжет многосерийной драмы разворачивается вокруг шестнадцатилетнего дворянина Петра Гринева, который по воле отца он отправляется на службу в Белогорскую крепость. В пути он, сам того не ведая, помогает будущему бунтовщику Емельяну Пугачеву — дарит ему свой заячий тулуп. В крепости юноша влюбляется в дочь коменданта Машу, наживает врага в лице ссыльного офицера Швабрина (Егор Корешков), а затем попадает в водоворот пугачевского восстания. Захват крепости войском Пугачева станет для героев проверкой на верность, честь и готовность к самопожертвованию.

Олег Савостюк на съемках сериала «Капитанская дочка»
Олег Савостюк на съемках сериала «Капитанская дочка»

Создатели обещают сделать классическую историю ближе современному зрителю и глубже раскрыть психологию героев. По словам режиссера Дмитрия Литвиненко («Дайте шоу», «Василий»), в центре повествования будет не только Петя Гринев, но и другие персонажи: расширена история Швабрина, много времени уделено Пугачеву.

Евгений Ткачук на съемках сериала «Капитанская дочка»
Евгений Ткачук на съемках сериала «Капитанская дочка»

«Если в повести он (Пугачев) довольно формально существует, как бы через Петю, здесь мы видим его исходную точку, его становление, то, что оставалось за линией главного героя», — добавил постановщик.

Евгений Ткачук на съемках сериала «Капитанская дочка»
Евгений Ткачук на съемках сериала «Капитанская дочка»
Кадр из сериала «Капитанская дочка»
Кадр из сериала «Капитанская дочка»

На экране также появятся Федор Добронравов, Антон Лапенко, Инга Оболдина, Дарья Коныжева, Александр Мизев, Никита Павленко, Юлия Марченко, Даниил Киселев, Владислав Ценев и другие.

Олег Савостюк на съемках сериала «Капитанская дочка»
Олег Савостюк на съемках сериала «Капитанская дочка»
Евгений Ткачук на съемках сериала «Капитанская дочка»
Евгений Ткачук на съемках сериала «Капитанская дочка»

Сериал покажут на онлайн-платформе Кион и в эфире телеканала «Россия». Дата выхода «Капитанской дочки» пока неизвестна.