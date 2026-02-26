Сюжет многосерийной драмы разворачивается вокруг шестнадцатилетнего дворянина Петра Гринева, который по воле отца он отправляется на службу в Белогорскую крепость. В пути он, сам того не ведая, помогает будущему бунтовщику Емельяну Пугачеву — дарит ему свой заячий тулуп. В крепости юноша влюбляется в дочь коменданта Машу, наживает врага в лице ссыльного офицера Швабрина (Егор Корешков), а затем попадает в водоворот пугачевского восстания. Захват крепости войском Пугачева станет для героев проверкой на верность, честь и готовность к самопожертвованию.