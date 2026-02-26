Ричмонд
Стала известна причина смерти актера Довжика из «Бригады», «Склифосовского»

Стала известна причина смерти актера Довжика из «Бригады», «Склифосовского»

Известный киноактер Владимир Довжик умер 24 февраля. О причине смерти aif.ru рассказали в его окружении.

«Владимира не стало 24 февраля. Инсульт», — сообщил знакомый актера.

Владимир Довжик дебютировал в кино в 1993 году в фильме «На Муромской дорожке».

В 2002 году он снялся в роли юриста Саши Белого в культовом сериале «Бригада». Позже были роли нейрохирурга Юрия Шейнмана в «Склифосовском», сотрудника детективного агентства Юандроса Хронова в «Балаболе». Также он снялся в фильмах «След», «Интерны», «Оса», «Исцеление», «Московская борзая», «Людмила Гурченко», «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш», всего более 100 проектов.