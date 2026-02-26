Актриса из «Снежной королевы» Наталья Климова умерла в возрасте 87 лет

Советская актриса театра и кино Наталья Климова ушла из жизни в возрасте 87 лет, она не дожила до своего дня рождения два дня. Об этом стало известно aif.ru.
Актриса умерла 25 февраля. Причина смерти пока не раскрывается.
Похороны пройдут на территории Свято-Воскресенского женского монастыря, которому Наталья Климова и ее супруг, народный артист РСФСР Владимир Заманский долгие годы оказывали поддержку.
После окончания Школы-студии МХАТ в 1963 году Климова вошла в труппу театра «Современник».
Наибольшую известность ей принесла роль Снежной королевы в одноименном фильме 1966 года.
В конце 60-х у актрисы диагностировали тяжелую форму туберкулеза, на лечение ушло несколько лет. Климова перенесла четыре сложные операции и была вынуждена уйти из профессии.
Позже врачи диагностировали ей бесплодие. В конце 90-х супруги решили бросить Москву и уехать подальше от мирской суеты в Муром.