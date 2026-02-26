Названы самые обсуждаемые в соцсетях российские артисты

По данным исследования, для ряда артистов именно «ВКонтакте» стала основной площадкой для обсуждений. Так, на эту соцсеть пришлось 75% всех упоминаний Янковского, 80% — Хабенского и 96% — Данилы Козловского. В «Одноклассниках» самым популярным актером стал Безруков — 25% от общего числа его упоминаний на всех платформах. На втором месте — Нагиев, замыкает тройку Борисов. Далее расположились Куценко, Петров и Кологривый. В Telegram чаще всего обсуждают Борисова, Куценко, Кологривого, Деревянко и Марка Эйдельштейна. Для Эйдельштейна мессенджер стал ключевой площадкой — на него приходится 69% всех упоминаний актера.