Названы самые обсуждаемые в соцсетях российские артисты

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Актер Юра Борисов стал самым обсуждаемым российским артистом в русскоязычных социальных сетях. Это следует из совместного исследования сервиса аналитики и управления соцсетями LiveDune и онлайн-кинотеатра «Кион», которое есть в распоряжении ТАСС.
«Самым обсуждаемым российским артистом стал Юра Борисов — 19% от всех упоминаний актеров в русскоязычных социальных сетях», — говорится в сообщении.
Второе место по количеству упоминаний занял Александр Петров (16%), третье — Дмитрий Нагиев (10%). В пятерку лидеров также вошли Сергей Безруков (9%) и Гоша Куценко (7%). Аналитики также выделили Никиту Кологривого (5%), который занял шестую строчку рейтинга, и Ивана Янковского (4%) — седьмое место. Также в десятку самых обсуждаемых вошли Сергей Бурунов, Константин Хабенский и Павел Деревянко.
Всего аналитики выявили 21,5 млн релевантных упоминаний российских актеров за период с 1 января 2025 года по 1 января 2026 года. Мониторинг проводился на трех площадках: «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram. Во «ВКонтакте» чаще всего обсуждали Борисова и Петрова — у них практически одинаковое количество упоминаний. Третье место занял Нагиев, далее следуют Безруков и Бурунов.
По данным исследования, для ряда артистов именно «ВКонтакте» стала основной площадкой для обсуждений. Так, на эту соцсеть пришлось 75% всех упоминаний Янковского, 80% — Хабенского и 96% — Данилы Козловского. В «Одноклассниках» самым популярным актером стал Безруков — 25% от общего числа его упоминаний на всех платформах. На втором месте — Нагиев, замыкает тройку Борисов. Далее расположились Куценко, Петров и Кологривый. В Telegram чаще всего обсуждают Борисова, Куценко, Кологривого, Деревянко и Марка Эйдельштейна. Для Эйдельштейна мессенджер стал ключевой площадкой — на него приходится 69% всех упоминаний актера.