Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер Владимир Довжик из «Бригады», «Интернов» и «Склифосовского»

В возрасте 57 лет скончался киноактер Владимир Довжик
Умер актер Владимир Довжик из «Бригады», «Интернов» и «Склифосовского»
Умер актер Владимир Довжик из «Бригады», «Интернов» и «Склифосовского»Источник: Аргументы и факты

Известный киноактер Владимир Довжик умер на 58-м году жизни. Об этом стало известно aif.ru.

Артист известен по ролям юриста Саши Белого в культовом сериале «Бригада», нейрохирурга Юрия Шейнмана в проекте «Склифосовский», сотрудника детективного агентства Юандроса Хронова в «Балаболе». Также он снимался в проектах «След», «Интерны», «Оса», «Исцеление», «Московская борзая», «Конец прекрасной эпохи», «Людмила Гурченко», «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш» и многих других.

Последним фильмом с его участием стал детектив «Американец», выход которого запланирован на 2026 год.