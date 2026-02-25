Ричмонд
На аукционе Propstore представят реквизит из популярных фильмов

На продажу выставят более 1,5 тыс. предметов
Кадр из фильма «Терминатор»
На аукционе Propstore представят реквизит из популярных фильмов. На продажу выставят более 1,5 тыс. предметов, передает телеканал «Известия». Среди лотов — светящаяся голова C-3PO из фильма «Звездные войны: Империя наносит ответный удар». Стоимость экспоната оценивают в $350−700 тыс. Еще один предмет — гарпунное ружье из триллера «Челюсти».

Оружие принадлежало персонажам Квинту и Мэтту Хуперу. Также участникам аукциона предложат куртку Шварценеггера из «Терминатора», шлемы из «Гладиатора», карту Мародеров из «Гарри Поттера». Общая стоимость выставленных предметов составит около $9 млн. Аукцион Propstore пройдет с 25 по 27 марта в Лос-Анджелесе.