На аукционе Propstore представят реквизит из популярных фильмов. На продажу выставят более 1,5 тыс. предметов, передает телеканал «Известия». Среди лотов — светящаяся голова C-3PO из фильма «Звездные войны: Империя наносит ответный удар». Стоимость экспоната оценивают в $350−700 тыс. Еще один предмет — гарпунное ружье из триллера «Челюсти».
Оружие принадлежало персонажам Квинту и Мэтту Хуперу. Также участникам аукциона предложат куртку Шварценеггера из «Терминатора», шлемы из «Гладиатора», карту Мародеров из «Гарри Поттера». Общая стоимость выставленных предметов составит около $9 млн. Аукцион Propstore пройдет с 25 по 27 марта в Лос-Анджелесе.