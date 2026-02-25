На аукционе Propstore представят реквизит из популярных фильмов. На продажу выставят более 1,5 тыс. предметов, передает телеканал «Известия». Среди лотов — светящаяся голова C-3PO из фильма «Звездные войны: Империя наносит ответный удар». Стоимость экспоната оценивают в $350−700 тыс. Еще один предмет — гарпунное ружье из триллера «Челюсти».