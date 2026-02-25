Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Фишера» пожаловалась на невостребованность из-за своей внешности

Актриса Шидловская заявила, что ее не зовут сниматься из-за необычной внешности
Софья Шидловская
Софья ШидловскаяИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Софья Шидловская заявила, что получает отказы и не очень востребована в кино из-за своей необычной внешности. Об этом она сообщила в интервью WomanHit.

Звезда сериалов «Фишер» и «Вампиры средней полосы» считает, что ее внешность подойдет не каждой героине, поэтому режиссеры нечасто зовут ее на пробы.

«У нас немного ролей для девушек с подобным обликом. Далеко не каждой героине подойдет моя внешность. Были отказы именно из-за этого. Но если я действительно окажусь на своем месте, то это будет необыкновенная девчонка», — сообщила Шидловская.

Артистка отметила, что при этом в театре все наоборот: она с легкостью перевоплощается в разных персонажей — «от чеховской Нины Заречной до персонажей Шекспира».

Ранее Софья Шидловская рассказала, как восстанавливает свои силы.