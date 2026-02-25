Коллега Ирины Шевчук по фильму «А зори здесь тихие» трогательно высказался о ней

«Ирина Шевчук — замечательный человек, прекрасная актриса. Это, конечно, печальное известие, [что она скончалась]. Так бывает в жизни, она страдала, болела. У нее были громадные организаторские качества — Шевчук же возглавляла фестиваль в Анапе, куда приезжали все [актеры] из бывших республик Советского Союза. Шевчук объездила половину мира в творческих командировках, она была прекрасным человеком и прекрасной актрисой», — поделился воспоминаниями Мартынов.