Коллега Ирины Шевчук по фильму «А зори здесь тихие» трогательно высказался о ней

Андрей Мартынов, актер фильма «А зори здесь тихие», который воплотил на экране образ старшины Васкова, высказался о кончине Ирины Шевчук, подчеркнув, что она была замечательным человеком и прекрасной актрисой. В разговоре с NEWS.ru артист откровенно рассказал, что новость о смерти коллеги его глубоко опечалила.
«Ирина Шевчук — замечательный человек, прекрасная актриса. Это, конечно, печальное известие, [что она скончалась]. Так бывает в жизни, она страдала, болела. У нее были громадные организаторские качества — Шевчук же возглавляла фестиваль в Анапе, куда приезжали все [актеры] из бывших республик Советского Союза. Шевчук объездила половину мира в творческих командировках, она была прекрасным человеком и прекрасной актрисой», — поделился воспоминаниями Мартынов.
Дочь покойной актрисы Александра Афанасьева-Шевчук рассказала, что в 2024 году ее матери диагностировали рак. Однако, несмотря на страшный диагноз и страдания, заслуженная артистка России старалась сохранять оптимизм и боролась до конца.
Ранее были названы дата и место прощания со звездой «А зори здесь тихие» Ириной Шевчук.