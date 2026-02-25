Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Коллега Ирины Шевчук по фильму «А зори здесь тихие» трогательно высказался о ней

Актер фильма «А зори здесь тихие» Мартынов высказался о смерти Ирины Шевчук
Андрей Мартынов в фильме «А зори здесь тихие»
Андрей Мартынов в фильме «А зори здесь тихие»Источник: Legion-Media.ru

Андрей Мартынов, актер фильма «А зори здесь тихие», который воплотил на экране образ старшины Васкова, высказался о кончине Ирины Шевчук, подчеркнув, что она была замечательным человеком и прекрасной актрисой. В разговоре с NEWS.ru артист откровенно рассказал, что новость о смерти коллеги его глубоко опечалила.

«Ирина Шевчук — замечательный человек, прекрасная актриса. Это, конечно, печальное известие, [что она скончалась]. Так бывает в жизни, она страдала, болела. У нее были громадные организаторские качества — Шевчук же возглавляла фестиваль в Анапе, куда приезжали все [актеры] из бывших республик Советского Союза. Шевчук объездила половину мира в творческих командировках, она была прекрасным человеком и прекрасной актрисой», — поделился воспоминаниями Мартынов.

Дочь покойной актрисы Александра Афанасьева-Шевчук рассказала, что в 2024 году ее матери диагностировали рак. Однако, несмотря на страшный диагноз и страдания, заслуженная артистка России старалась сохранять оптимизм и боролась до конца. 

Ранее были названы дата и место прощания со звездой «А зори здесь тихие» Ириной Шевчук.