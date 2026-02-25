Друзья беспокоятся за Дженнифер Энистон из‐за ее отношений с Джимом Кертисом

Кертис практически переехал в особняк знаменитости в Лос‑Анджелесе, а его нью‑йоркская квартира стала серьезной финансовой нагрузкой. Жилье не удавалось сдать в аренду несколько месяцев: объявление о сдаче двухкомнатной квартиры сначала появилось в апреле 2025‑го за 9 тысяч долларов в месяц, затем в июне — за 10,5 тысяч долларов. В декабре он выплатил 29 тысяч для погашения долга, а теперь хочет продать объект за полтора миллиона.