Друзья беспокоятся за Дженнифер Энистон из‐за ее отношений с Джимом Кертисом

Друзья 56‑летней Дженнифер Энистон выражают обеспокоенность ее романом с 50‑летним гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Близкие актрисы считают, что она слишком щедра с партнером, который испытывает финансовые трудности. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на данные Radar Online.
Кертис практически переехал в особняк знаменитости в Лос‑Анджелесе, а его нью‑йоркская квартира стала серьезной финансовой нагрузкой. Жилье не удавалось сдать в аренду несколько месяцев: объявление о сдаче двухкомнатной квартиры сначала появилось в апреле 2025‑го за 9 тысяч долларов в месяц, затем в июне — за 10,5 тысяч долларов. В декабре он выплатил 29 тысяч для погашения долга, а теперь хочет продать объект за полтора миллиона.
Инсайдеры отмечают, что звезда готова всячески поддерживать карьеру Кертиса после выхода его книги и появления на ТВ, но друзья просят ее быть осторожнее — они боятся, что актрису могут использовать в корыстных целях.
Ранее новый возлюбленный Дженнифер Энистон рассказал о ссорах с ней.