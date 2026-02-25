Ричмонд
Светлана Иванова обратилась к женщинам с низкой социальной ответственностью

Актриса Иванова вычислила в соцсетях женщин с низкой социальной ответственностью
Светлана Иванова
Светлана ИвановаИсточник: Кино Mail

Актриса Светлана Иванова публично обратилась к женщинам с низкой социальной ответственностью. Звезда сериала «Триггер» призналась, что устала удалять их комментарии в своем Telegram-канале. Артистка блокирует таких подписчиц.

«Дорогие женщины с пониженной социальной ответственностью! Я уважаю ваш труд, очень хочу, чтобы у вас был профсоюз, достойные зарплаты, соцзащита и всякое такое, но перестаньте, пожалуйста, завуалировано рекламировать свои услуги в комментариях на моем канале. Вы так себе разведчики, честно говоря, я вас вижу и безжалостно блокирую. Удачи в вашем труде», — высказалась знаменитость.

Ранее звезда «Триггера» опубликовала редкое фото с дочерями от известного режиссера.