Раскрыто, почему Тимоти Шаламе избегает общих фото с Кайли Дженнер на публике

Пролить свет на причины такой секретности решил инсайдер, близко знакомый с ситуацией. «Очевидно, что у них есть договоренность не выставлять свои отношения на всеобщее обозрение, поскольку они стремятся сохранить свою индивидуальность. Они приняли осознанное решение не смешивать личную жизнь с профессиональной карьерой», — сказал инсайдер.