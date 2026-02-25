Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, почему Тимоти Шаламе избегает общих фото с Кайли Дженнер на публике

Инсайдер: они приняли осознанное решение не смешивать личную жизнь с профессиональной карьерой
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе
Кайли Дженнер и Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

Отношения Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер остаются одной из главных тем для обсуждения в Голливуде. И хотя пара вместе уже около двух лет, их упорное нежелание позировать вдвоем на официальных мероприятиях продолжает вызывать недоумение.

Очередным подтверждением негласного правила пары стала недавняя церемония BAFTA в Лондоне. Несмотря на то что Тимоти и Кайли вместе посетили мероприятие, фотографы так и не дождались их совместного появления на красной дорожке — влюбленные вновь предпочли зайти по отдельности.

Пролить свет на причины такой секретности решил инсайдер, близко знакомый с ситуацией. «Очевидно, что у них есть договоренность не выставлять свои отношения на всеобщее обозрение, поскольку они стремятся сохранить свою индивидуальность. Они приняли осознанное решение не смешивать личную жизнь с профессиональной карьерой», — сказал инсайдер.

Тимоти и Кайли предпочитают поддерживать друг друга «невидимо» для камер, считая, что красная дорожка — это место для работы, а не для демонстрации чувств. «Пара не готова превращать свои отношения в реалити-шоу, прекрасно понимая, что излишняя открытость может стать токсичной и навредить их имиджу», — добавил инсайдер.

Ранее Тимоти Шаламе рассказал о сюрпризе от Кайли Дженнер на его день рождения.