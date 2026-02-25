Ричмонд
Ника Здорик заявила, что экстренно училась вождению на съемке «Ландышей»

Актриса рассказала, что на момент начала съемок у нее не было водительских прав
Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»
Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Актриса Ника Здорик, известная зрителям по роли в сериале «Ландыши», поделилась курьезной историей, приключившейся с ней на съемочной площадке. В эфире программы «Доброе утро» на Первом канале артистка рассказала, что создатели проекта поставили ее перед фактом: ей предстоит сесть за руль, несмотря на отсутствие водительских прав, пишет 1tv.ru.

По словам Здорик, для экстренного обучения ей выделили старое авто с механической коробкой передач и инструктора. Всего за несколько дней актрисе пришлось осваивать азы вождения в жестком режиме. Она вспоминает, что на трассе машина глохла практически каждые пять метров, что делало процесс еще более захватывающим.

К счастью, история получила счастливое продолжение: всего пару месяцев назад Ника успешно сдала экзамен в ГИБДД, подтвердив навыки управления именно «механикой». Теперь у нее есть официальные права, и в кадре она чувствует себя увереннее.

Ранее актеры сериала «Ландыши» раскрыли детали съемок продолжения мелодрамы.