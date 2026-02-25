Ника Здорик заявила, что экстренно училась вождению на съемке «Ландышей»

По словам Здорик, для экстренного обучения ей выделили старое авто с механической коробкой передач и инструктора. Всего за несколько дней актрисе пришлось осваивать азы вождения в жестком режиме. Она вспоминает, что на трассе машина глохла практически каждые пять метров, что делало процесс еще более захватывающим.