Ника Здорик заявила, что экстренно училась вождению на съемке «Ландышей»

Актриса Ника Здорик, известная зрителям по роли в сериале «Ландыши», поделилась курьезной историей, приключившейся с ней на съемочной площадке. В эфире программы «Доброе утро» на Первом канале артистка рассказала, что создатели проекта поставили ее перед фактом: ей предстоит сесть за руль, несмотря на отсутствие водительских прав, пишет 1tv.ru.
По словам Здорик, для экстренного обучения ей выделили старое авто с механической коробкой передач и инструктора. Всего за несколько дней актрисе пришлось осваивать азы вождения в жестком режиме. Она вспоминает, что на трассе машина глохла практически каждые пять метров, что делало процесс еще более захватывающим.
К счастью, история получила счастливое продолжение: всего пару месяцев назад Ника успешно сдала экзамен в ГИБДД, подтвердив навыки управления именно «механикой». Теперь у нее есть официальные права, и в кадре она чувствует себя увереннее.
