Bild: в ФРГ сменят худрука Берлинале из-за фото с пропалестинскими активистами

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Госминистр по вопросам культуры ФРГ Вольфрам Ваймер решил снять с должности художественного руководителя Берлинского кинофестиваля (Берлинале) американку Тришу Таттл из-за того, что она на смотре сфотографировалась с пропалестинскими активистами. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.
По ее информации, уже 26 февраля состоится внеочередное заседание руководства организации Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH («Культурные мероприятия государства в Берлине», KBB), которое проводит Берлинале, на котором будет официально принято решение о смене худрука.
На прошедших выходных картина «Хроники осады» (Chronicles From the Siege) сирийско-палестинского кинематографиста Абдаллы Аль-Хатиба была признана лучшим дебютным игровым фильмом. Аль-Хатиб использовал свою благодарственную речь для политического заявления по сектору Газа. Но основной причиной для снятия Таттл с должности стала фотография, которая была сделана за неделю до этого. На ней худрук фестиваля запечатлена со съемочной группой фильма, некоторые представители которой накинули на себя палестинские платки, а один держал палестинский флаг.
О назначении Таттл художественным руководителем Берлинале было объявлено в декабре 2023 года. Ранее она была худруком Лондонского кинофестиваля BFI London Film Festival.
Берлинский кинофестиваль проходил с 12 по 22 февраля. Главный приз получил фильм «Желтые письма» немецкого режиссера турецкого происхождения Илькера Чатака.