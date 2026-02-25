Памятник Балабанову на Урале отразит фильмографию режиссера

«[Появилась] новая детализация, новые подробности. [Это] уже мини-версия музея небольшого под открытым небом с кучей деталей, с кучей [отсылок], которые нас будут знакомить и со Свердловским рок-клубом, и с фильмографией Балабанова. Началось выстраивание композиции, уточнение деталей, мы сейчас выходим на некоторые такие даже “ювелирные” вещи, которые будут стоять внутри кабины. Две ипостаси его [будут отражены] — рокерская и [режиссерская], свердловский период его», — поделился Баймуханов.