Памятник Балабанову на Урале отразит фильмографию режиссера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Памятник российскому кинорежиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге будет знакомить с его фильмографией и со Свердловским рок-клубом, с которым режиссер был тесно связан в молодости. Композиция будет сопоставима с мини-музеем под открытым небом по количеству детализации и отсылок к биографии, рассказал ТАСС скульптор Мейрам Баймуханов.
В среду исполняется 67 лет со дня рождения Балабанова. Ранее стало известно, что режиссер будет изображен сидящим в вагоне трамвая, в ходе работы проект был доработан.
«[Появилась] новая детализация, новые подробности. [Это] уже мини-версия музея небольшого под открытым небом с кучей деталей, с кучей [отсылок], которые нас будут знакомить и со Свердловским рок-клубом, и с фильмографией Балабанова. Началось выстраивание композиции, уточнение деталей, мы сейчас выходим на некоторые такие даже “ювелирные” вещи, которые будут стоять внутри кабины. Две ипостаси его [будут отражены] — рокерская и [режиссерская], свердловский период его», — поделился Баймуханов.
Памятник в Екатеринбурге отразит Балабанова молодым, в отрыве от ассоциации с петербургским периодом творчества. В то же время было решено не сильно удалять облик от того узнаваемого, в котором его запомнила широкая общественность.
«Тут и “вылезли” две кабины, две грани личности его — и с одной стороны это рок-клуб», — пояснил скульптор. Зритель получит возможность увидеть множество различных отсылок к творчеству Балабанова: крылья и плеер Данилы Бодрова на сиденье водителя трамвая, например.
Родные режиссера одобрили исполнение памятника в бронзе.
«Мы еще до сих пор редактируем какие-то вещи: допустим, Федор Балабанов сказал, что фразу “Найти своих и успокоиться” считает самой главной фразой в целом Алексея Октябриновича», — добавил он.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал в своем Telegram-канале, что торжественно открыть скульптурную композицию планируется 18 мая — в день памяти Алексея Балабанова.
«Его творческий путь начался в 1980-е годы на Свердловской киностудии. В то время наш город был местом процветания андеграундной культуры и рождения особого направления в рок-музыке. Все творчество Балабанова неразрывно связано со свердловскими рок-музыкантами», — подчеркнул он.