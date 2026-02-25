Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото без белья

Знаменитость недавно перестала скрывать роман с бывшим бойфрендом певицы Дуа Липы. Ратаковски состоит в отношениях с режиссером Роменом Гаврасом. Слухи об этом появились еще осенью 2025 года. Папарацци засняли целующихся влюбленных во время их романтической прогулки по Нью-Йорку. И только сейчас они подтвердили свои отношения.