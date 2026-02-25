Ричмонд
Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото без белья

Модель, актриса Эмили Ратаковски снялась без белья и опубликовала откровенное фото в соцсети. «Самая желанная женщина планеты-2014» по версии журнала «Esquire» позировала перед зеркалом в номере отеля, прикрывшись халатом.

«Привет», — обратилась знаменитость к подписчикам.

Звезда никогда не стеснялась показывать свое тело — даже во время беременности она регулярно публиковала в своем блоге фото в обнаженном виде. Ратаковски говорила, что считает такие снимки очень эстетичными, и они собирают миллионы лайков.

Актриса 8 марта 2021 года родила первенца Сильвестра Аполло от продюсера Себатьяна Бир-Маккларда. В июле 2022 года появилась информация, что модель разводится с супругом, тогда ее впервые заметили без обручального кольца. Позже звезда подтвердила эти догадки, опубликовав видео в соцсетях.

Знаменитость недавно перестала скрывать роман с бывшим бойфрендом певицы Дуа Липы. Ратаковски состоит в отношениях с режиссером Роменом Гаврасом. Слухи об этом появились еще осенью 2025 года. Папарацци засняли целующихся влюбленных во время их романтической прогулки по Нью-Йорку. И только сейчас они подтвердили свои отношения.