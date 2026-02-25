Стала известна дата прощания с актером Кравцовым из «Глухаря»

Церемония прощания с известным актером театра и кино Денисом Кравцовым состоится 26 февраля. Об этом aif.ru сообщили его коллеги.
«Прощание состоится завтра, в 12.00 на Малой сцене театрального центра “Вишневый сад” п/р А. Вилькина», — рассказали в МТЦ.
Денис Кравцов скоропостижно скончался 20 февраля. По словам коллег, утром актера увезла скорая помощь в реанимацию, а днем стало известно о его смерти.
Денис Кравцов снялся в таких известных проектах, как «Глухарь. Продолжение», «Дом, который построил ЖЭК», «Висяки», «Час Волкова-2», «101-й километр» и других.