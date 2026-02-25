Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна дата прощания с актером Кравцовым из «Глухаря»

Известный актер театра и кино Денис Кравцов умер 20 февраля, за две недели до 43-го дня рождения
Коллеги актера Кравцова из «Глухаря» рассказали, как он умер
Коллеги актера Кравцова из «Глухаря» рассказали, как он умерИсточник: Аргументы и факты

Церемония прощания с известным актером театра и кино Денисом Кравцовым состоится 26 февраля. Об этом aif.ru сообщили его коллеги.

«Прощание состоится завтра, в 12.00 на Малой сцене театрального центра “Вишневый сад” п/р А. Вилькина», — рассказали в МТЦ.

Денис Кравцов скоропостижно скончался 20 февраля. По словам коллег, утром актера увезла скорая помощь в реанимацию, а днем стало известно о его смерти.

Денис Кравцов снялся в таких известных проектах, как «Глухарь. Продолжение», «Дом, который построил ЖЭК», «Висяки», «Час Волкова-2», «101-й километр» и других.