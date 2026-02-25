Ричмонд
Токио из сериала «Бумажный дом» опубликовала фото с первенцем

Актриса Урсула Корберо показала фото с первенцем

Звезда сериала «Бумажный дом» Урсула Корберо, сыгравшая роль Токио, опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с первенцем. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса позировала с сыном в детской, держа его на руке, и сняла селфи.

Урсула Корберо с сыном / фото: соцсети
Урсула Корберо с сыном / фото: соцсети

Знаменитость стала матерью в 36 лет. Она родила мальчика от своего возлюбленного актера Чино Дарина. Пара назвала первенца Данте.

Ранее звезда «Бумажного дома» показала фото возлюбленного с первенцем.