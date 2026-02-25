Ричмонд
Кайли Дженнер опубликовала фото без одежды

Модель Кайли Дженнер выложила фото в одеяле без одежды

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер снялась без одежды. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Кайли Дженнер / фото: соцсети
Кайли Дженнер / фото: соцсети

28-летняя знаменитость предстала перед камерой, обернувшись одеялом. Модель позировала с уложенными в локоны волосами, которые были украшены заколками, и макияжем в розовых тонах. В руке звезда реалити-шоу держала розу.

