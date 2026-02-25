Ричмонд
Жена Прилучного показала, как их двухлетний сын поздравил актера с 23 февраля

Микаэль в честь праздника нарисовал открытку для отца

Зепюр Прилучная-Брутян опубликовала в личном блоге трогательное видео с двухлетним сыном Микаэлем. Малыш сделал сюрприз для своего отца Павла Прилучного в честь Дня защитника Отечества.

Сын Павла Прилучного, фото: соцсети
Сын Павла Прилучного, фото: соцсети

Мальчик надел черный пиджак, выучил стихотворение, а также сделал открытку своими руками. Он нарисовал на белом листке человечка, который держит флаг с изображением звезды, и написал слово «папа».

«Мой товарищ, мой дружок, я дарю тебе флажок. Со звездою не простой — со звездою золотой», — обратился Микаэль к знаменитому отцу.

Сын Павла Прилучного сделал для него открытку, фото: соцсети
Сын Павла Прилучного сделал для него открытку, фото: соцсети

Также он признался родителю в любви. Прилучный обнял и поцеловал сына и ответил, что тоже его любит.

«Самое милое поздравление!» — подписала ролик 30-летняя актриса.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Они узаконили свои отношения в мае 2022 года, а в августе сыграли роскошную свадьбу. В апреле 2023-го у пары родился Микаэль.

Павел Прилучный с женой, фото: Hello!
Павел Прилучный с женой, фото: Hello!

Для актриса ребенок стал первым, а вот у Прилучного уже есть дети — 13-летний Тимофей и дочь Мия, которой скоро исполнится десять лет. Они родились в его первом браке с актрисой Агатой Муцениеце, с которой он развелся в 2020 году.

Павел Прилучный с сыном, фото: Hello!
Павел Прилучный с сыном, фото: Hello!

Ранее Прилучный признался, что не планировал жениться во второй раз. Однако Зепюр Брутян получила предложение от актера через три дня после первого свидания. 