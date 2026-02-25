Эти актеры прошли путь от советских студий до современных платформ. И несмотря на перемены со сменой эпохи, они все равно остались востребованными. Их имена хорошо знакомы зрителям, выросшим на советском кино, а новое поколение открывает их в самых громких проектах.
Станислав Любшин (92 года)
Народный артист РСФСР Станислав Любшин остается одним из старейших действующих актеров страны, совмещая работу в МХТ имени А. П. Чехова с кино. Несмотря на почтенный возраст, звезда классических лент «Щит и меч», «Пять вечеров» продолжает активно сниматься. Так, в этом году состоится премьера исторической драмы «Князь Андрей», где он предстал в образе влиятельного священника.
В последние годы зрители видели Любшина и в менее крупных проектах. Он исполнил роль забывчивого дедушки в трогательном киноальманахе «Иваново счастье. Новые истории» и сыграл ведущую роль в короткометражке «Спасибо. Хорошего вечера!», где его герой — пожилой гардеробщик МХТ — помогает молодым абитуриентам, разделяющим его страсть к театру.
Светлана Немоляева (88 лет)
Подарившая нам образы трогательной Оли Рыжовой из «Служебного романа» и жены Гуськова из «Гаража», Светлана Немоляева сегодня переживает настоящий творческий ренессанс. Она активно совмещает службу в Театре имени Маяковского с постоянной занятостью в кино. Причем Немоляева до сих пор готова работать в разных жанрах.
В 2022-м она сыграла главную роль в психологической драме «Синдром жизни». Через год — в комедийном сериале «Не дождетесь», а затем появилась в образе няни Татьяны в экранизации «Онегин». После в ее карьере наступил настоящий «сказочный период» — она воплотила на экране черепаху Тортилу в «Буратино» и соседку дяди Федора в «Простоквашино».
Юрий Назаров (88 лет)
Абсолютным рекордсменом по количеству сыгранных ролей в отечественном кино остается Юрий Назаров. Их число в его фильмографии уже даже перевалило за 350. Он работал с Андреем Тарковскоим («Андрей Рублев», «Зеркало») и у многих других классиков нашего кино.
Сегодня Юрий Назаров продолжает оставаться невероятно востребованным. С возрастом ему, конечно, все чаще достаются роли опытных наставников: Ильич в комедии «Полярный», Цветков в «Хоре», дед Прохор в новой экранизации «Угрюм-реки». Однако, в последние годы Юрий Владимирович появлялся и в остросюжетных лентах. Например, в шпионской драме «Трейдер» и криминальном детективе «Горький 53». В 2025-м вышел документальный проект «Народный», посвященный творческому пути актера.
Сергей Шакуров (84 года)
Настоящая слава пришла к Сергею Шакурову после роли Забелина в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Зрители восхищались им в «Сибириаде» Андрея Кончаловского, а за воплощение Леонида Брежнева актер получил ТЭФИ и «Золотой орел». С годами его фильмография становится лишь разнообразнее.
В последнее время он появлялся в самых разных жанрах: от драмы «Перевал Дятлова» до комедии «Родные». Одной из самых ярких его работ стал образ главного антагониста в первом сезоне «Пищеблока». В 2024-м вышел сериал «Мосгаз. Дело № 10: Метроном», где он сыграл сторожа Старикова. В том же году появился в детективном сериале «Внутри убийцы».
Наконец, в 2025-м зрители увидели его в ленте «Финал» про решающий матч по волейболу на олимпийских играх. Добавим к этому две части народной комедии «За Палыча!», где Шакуров предстает в образе легендарного десантника, и приключенческий экшен «Гуантанамера», который вышел в прокат в феврале 2026-го. Все это позволяет назвать Сергея Каюмовича одним из самых востребованных актеров своего поколения.
Александр Михайлов (81 год)
Всесоюзную известность Александру Михайлову принесли роли Павла Зубова в ленте «Мужики!» и Василия Кузякина в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» (1984) — картины, которые до сих пор пересматривают миллионы. С 2009-го Александр Яковлевич руководит актерской мастерской во ВГИКе, а также активно выступает с концертами. Впрочем, и кино не спешит отходить на второй план.
В 2023-м культовый исполнитель снялся в драме «Позывной “Пассажир”». Затем появился в мелодраматическом сериале «Алла-такси», продолжение которого вышло в 2025-м. Также сыграл в очередной части главной новогодней франшизы «Елки 11» и иногда появляется в малобюджетных проектах.
Галина Стаханова (85 лет)
Да, Галину Стаханову не назовешь звездой советского кино, но тем интереснее ее пример. Даже в профессию она пришла нетипичным путем — не имея профильного образования, через работу в студенческом театре МГУ и эпизодические роли на «Мосфильме» (например, в «Девчатах»). Зато в зрелом возрасте она заработала безоговорочный статус «главной бабушки российского кино».
Современный зритель узнал ее в первую очередь по франшизе «Елки». Сейчас фильмография актрисы насчитывает уже более 200 работ, при том что график съемок остается таким же плотным. Из великого множества юмористических проектов с ее участием за последние годы особенно выделяется «Теща» с Ларисой Гузеевым и Гариком Харламовым. Отдельной строкой — участие в комедии «Про это самое», где она сыграла одну из жительниц села, сталкивающихся с прогрессивными взглядами молодого сексолога (Денис Власенко).