Современный зритель узнал ее в первую очередь по франшизе «Елки». Сейчас фильмография актрисы насчитывает уже более 200 работ, при том что график съемок остается таким же плотным. Из великого множества юмористических проектов с ее участием за последние годы особенно выделяется «Теща» с Ларисой Гузеевым и Гариком Харламовым. Отдельной строкой — участие в комедии «Про это самое», где она сыграла одну из жительниц села, сталкивающихся с прогрессивными взглядами молодого сексолога (Денис Власенко).