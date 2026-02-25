Звезда «Слова пацана» вспомнил, как разрыдался в ванной

Актер Слава Копейкин признался на шоу «Дримкаст» в VK Видео, что однажды разрыдался, стоя в ванной.
По словам знаменитости, он плакал из-за сильного страха будущего и кончины.
«Если раньше можно было предположить, то сегодня я вообще не могу представить, что будет через год. Это так пугает. Я расплакался от ужаса экзистенциального», — поделился артист.
Актер добавил, что также оказался в депрессивном эпизоде после просмотра сериала «Очень странные дела». Он сравнил, как работает киноиндустрия в России и за рубежом.
«Я приехал на смену, смотрю и такой: что мы тут делаем? Когда я вижу, как может быть, как можно снимать, у меня начинается в голове: это из-за нехватки денег или из-за неумения, или из-за чего? Я хочу так же, а так же не могу. Сижу и ничего не могу сделать. Мы упираемся в то, что по-старому нельзя, а по-новому — не научились», — отметил актер.
Ранее Слава Копейкин объяснил, почему девушки бросают его первыми.